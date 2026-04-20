Industri Mobil Listrik Terbelah: Ada yang Gaspol, Ada yang Rem Mendadak

JawaPos.com - Industri otomotif global saat ini berada dalam fase penyesuaian besar terkait pengembangan kendaraan listrik. Tidak semua produsen bergerak ke arah yang sama—sebagian mempercepat langkah, sementara yang lain memilih menahan ekspansi.

Perubahan ini dipicu oleh kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil. Permintaan kendaraan listrik masih fluktuatif, di sisi lain biaya produksi dan investasi tetap tinggi.

Akibatnya, banyak perusahaan mulai meninjau ulang strategi mereka.

Di satu sisi, Toyota justru mengambil pendekatan berbeda. Pabrikan asal Jepang ini tetap agresif dengan rencana meluncurkan sejumlah model listrik baru, sambil mempertahankan portofolio hybrid dan mesin konvensional.

Strategi ini dinilai memberi fleksibilitas menghadapi perubahan pasar.

Namun, tidak semua produsen mengambil langkah serupa. Honda misalnya, mulai mengurangi fokus pada sejumlah proyek mobil listrik dan kembali memperkuat lini hybrid.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap permintaan EV yang dinilai belum konsisten.

Langkah serupa juga terlihat pada Stellantis yang menunda beberapa proyek kendaraan listrik, termasuk rencana pikap listrik. Sementara itu, Ford dan General Motors memilih menyesuaikan volume produksi agar lebih selaras dengan kondisi pasar, tanpa menghentikan pengembangan EV sepenuhnya.

Di Eropa dan Amerika Serikat, Volkswagen juga melakukan penyesuaian dengan menunda ekspansi model listrik tertentu.