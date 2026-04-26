Mobil Baru Makin Tak Terjangkau, Warga AS Berbondong-bondong Buru Mobil Bekas

JawaPos.com - Fenomena menarik terjadi di pasar otomotif Amerika Serikat. Di tengah harga mobil baru yang semakin mahal, konsumen kini beramai-ramai beralih ke mobil bekas.

Data dari Cox Automotive mencatat, penjualan mobil bekas pada Maret 2026 mencapai sekitar 1,62 juta unit. Angka ini melonjak dibanding Februari yang berada di kisaran 1,37 juta unit.

Kenaikan ini menunjukkan perubahan pola beli masyarakat. Mobil bekas kini menjadi alternatif utama karena harga mobil baru yang semakin sulit dijangkau.

Secara bulanan, melansir dari laman carscoops, Minggu (26/4) penjualan mobil bekas naik signifikan. Bahkan, tingkat penjualan harian meningkat sekitar 7 persen dan menjadi yang tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Meski sedikit lebih rendah dibanding Maret tahun lalu, performa ini tetap menunjukkan pasar yang sangat kuat. Lonjakan ini juga mengingatkan pada kondisi saat pandemi, ketika pasokan mobil baru terbatas dan konsumen beralih ke mobil bekas.

Stok Menipis, Pasar Makin Ketat

Di sisi lain, meningkatnya permintaan membuat stok kendaraan bekas semakin menipis. Jumlah unit yang tersedia kini hanya sekitar 1,95 juta unit, turun drastis dibanding bulan sebelumnya. Bahkan, ini menjadi level terendah sejak 2019.

Pasokan kendaraan juga menyusut menjadi hanya 37 hari. Artinya, mobil bekas semakin cepat terserap pasar.

Harga Mulai Naik, Mobil Murah Kian Langka