Toyota Woven City Jepang Jadi Pusat Uji Mobilitas Masa Depan Berbasis AI, Ini Teknologi Canggihnya

Toyota Woven City bukan sekadar proyek kota pintar, tetapi laboratorium hidup untuk menguji teknologi mobilitas masa depan. (dok.Toyota)
JawaPos.com - Toyota terus mempercepat inovasi melalui pengembangan kota pintar bernama Toyota Woven City di Susono, Jepang. Proyek ini menjadi pusat uji coba teknologi mobilitas masa depan berbasis kecerdasan buatan (AI).
Dalam agenda global bertajuk Kakezan, distributor Toyota dari berbagai negara diajak melihat langsung bagaimana kota ini dirancang sebagai ekosistem mobilitas terintegrasi.
Toyota Woven City dikembangkan sebagai test course for mobility yang menggabungkan manusia, kendaraan, dan infrastruktur dalam satu sistem. Fokus utamanya adalah menciptakan mobilitas yang aman, efisien, dan terhubung.
Pengembangan kota ini berlandaskan empat pilar utama yaitu People (manusia), Goods (barang), Information (informasi) dan Energy (energi).
Menurut President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama, Woven City menjadi tempat kolaborasi antara peneliti dan masyarakat untuk menguji teknologi secara langsung.
“Berbagai inovasi seperti kendaraan otonom hingga infrastruktur lalu lintas diuji dalam kehidupan nyata,” ujarnya.
Transformasi Toyota Jadi Mobility Company
Sejak 2018, Toyota bertransformasi dari produsen mobil menjadi perusahaan mobilitas (mobility company). Langkah ini diwujudkan melalui konsep Total Mobility Solution yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan.
Di Indonesia, strategi ini diperkuat lewat pengembangan kendaraan hybrid, Aplikasi digital berbasis IoT, Teknologi keselamatan canggih. Ada beberapa model hybrid yang populer antara lain Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid dan Toyota Veloz Hybrid.
Selain itu, teknologi Toyota Safety Sense juga menjadi fokus pengembangan untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
