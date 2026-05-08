Hyundai Kuasai Pasar dengan Penjualan Hybrid Tertinggi 2026

JawaPos.com - Hyundai Motor Company membukukan pendapatan kuartal pertama global tertinggi sepanjang sejarah pada awal 2026, ditopang pertumbuhan kuat penjualan kendaraan hybrid. Pendapatan perusahaan tercatat mencapai KRW 45,94 triliun atau meningkat 3,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, didorong performa solid model-model dengan nilai jual tinggi.

Meski demikian, laba operasional Hyundai Motor pada kuartal pertama tercatat sebesar KRW 2,51 triliun, turun 30,8 persen secara tahunan.

“(Penurunan) terutama akibat dampak tarif Amerika Serikat selama periode tersebut. Laba bersih, termasuk porsi pemegang saham minoritas, turun 23,6 persen menjadi KRW 2,58 triliun, dengan margin laba operasional sebesar 5,5 persen,” ungkap Hyundai Motor Company dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).

Di tengah perlambatan permintaan global dan ketidakpastian geopolitik, Hyundai Motor tetap mampu memperkuat posisinya di sejumlah pasar utama dunia. Total penjualan wholesale global sepanjang Januari hingga Maret mencapai 976.219 unit atau turun 2,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Walau volume penjualan menurun, pangsa pasar global Hyundai Motor justru meningkat dari 4,6 persen menjadi 4,9 persen. Di pasar Amerika Serikat, pangsa pasar juga naik dari 5,6 persen menjadi 6 persen, mencerminkan daya saing perusahaan yang tetap kuat di pasar strategis.

Penjualan di luar Korea Selatan tercatat mencapai 817.153 unit, turun 2,1 persen akibat kondisi pasar global yang masih menantang. Namun, pasar Amerika Serikat masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan penjualan meningkat 0,3 persen menjadi 243.572 unit dan menjadi salah satu penopang utama kinerja perusahaan.

Di pasar domestik Korea Selatan, penjualan Hyundai Motor turun 4,4 persen menjadi 159.066 unit. Penurunan tersebut terjadi menjelang peluncuran sejumlah model baru yang dijadwalkan hadir sepanjang 2026.