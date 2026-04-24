Hyundai Kona Terbakar Akibat Overheat di Gresik, Ini Kata HMID

Sebuah mobil listrik Hyundai Kona terbakar hebat di Jalan Mayjen Sungkono Blok B/4, Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timur pada Rabu (22/4).
JawaPos.com - Sebuah mobil listrik Hyundai Kona terbakar hebat di Jalan Mayjen Sungkono Blok B/4, Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timur pada Rabu (22/4). Kebakaran ini diduga terjadi akibat mobil mengalami overheat secara tiba-tiba.
Peristiwa ini sendiri terjadi pada pukul 11.20 WIB. Petugas Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Gresik pun langsung bergerak ke lokasi untuk memadamkan api sekitar lima menit kemudian.
Dalam penanganan ini, Damkar Gresik pun mengerahkan satu unit mobil pemadam dan satu unit suplai air dari Pos Kota, tujuh personel pun telah dilibatkan.
Menanggapi hal ini, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memberikan tanggapannya. Perusahaan mengucapkan keprihatinan atas kejadian kebakaran yang terjadi.
“Terkait insiden yang melibatkan unit kendaraan Hyundai di daerah Gresik. Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan kepada pelanggan kami yang terdampak,” kata COO PT HMID Fransiscus Soerjopranoto kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).
Hyundai menekankan prioritas saat ini yakni berkoordinasi dengan dealer untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan konsumen yang utama.
“Kami juga sedang melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian ini. Kami berkomitmen penuh untuk mendampingi konsumen terdampak dan akan terus memberikan informasi perkembangan secara berkala,” tukas dia.
