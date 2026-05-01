Bos Sevilla FC Royal! Berikan 256 Mobil Hyundai Seharga Rp 101 Ribu per Unit untuk Fans Klub Kasta Keempat

JawaPos.com - Ramon Rodriguez Verdejo atau yang dikenal luas sebagai Monchi selalu identik dengan inovasi dan kesuksesan semasa jadi direktur olahraga Sevilla FC.

Setelah bersama AS Roma dan Aston Villa, Monchi memiliki klub sendiri, CD San Fernando 1904.

Meski hanya klub kasta keempat di Spanyol, San Fernando, viral saat ini karena ide gila Monchi. Dalam unggahan di media sosial, Monchi siap memberikan 256 mobil Hyundai Tucson FL 1.6T 150 hp kepada fans San Fernando pemegang tiket resmi musim ini.

Mekanismenya, fans tersebut terpilih dalam undian dan memiliki tiket resmi yang harga termurahnya hanya EUR 5 atau Rp 101 ribu!

Kenapa Monchi bisa punya ratusan mobil tersebut? Seperti dilansir dari Marca, San Fernando menjalin kemitraan dengan dealer Hyundai Guadalete Motor.