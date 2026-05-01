Bos Sevilla FC Royal! Berikan 256 Mobil Hyundai Seharga Rp 101 Ribu per Unit untuk Fans Klub Kasta Keempat

Ramon Rodriguez Verdejo. (Dok. Aston Villa)
JawaPos.com - Ramon Rodriguez Verdejo atau yang dikenal luas sebagai Monchi selalu identik dengan inovasi dan kesuksesan semasa jadi direktur olahraga Sevilla FC.
Setelah bersama AS Roma dan Aston Villa, Monchi memiliki klub sendiri, CD San Fernando 1904.
Meski hanya klub kasta keempat di Spanyol, San Fernando, viral saat ini karena ide gila Monchi. Dalam unggahan di media sosial, Monchi siap memberikan 256 mobil Hyundai Tucson FL 1.6T 150 hp kepada fans San Fernando pemegang tiket resmi musim ini.
Mekanismenya, fans tersebut terpilih dalam undian dan memiliki tiket resmi yang harga termurahnya hanya EUR 5 atau Rp 101 ribu!
Kenapa Monchi bisa punya ratusan mobil tersebut? Seperti dilansir dari Marca, San Fernando menjalin kemitraan dengan dealer Hyundai Guadalete Motor.
Di pasaran, mobil Hyundai Tucson tipe tersebut dibanderol antara EUR 28 ribu hingga EUR 30 ribu (Rp 568 juta sampai Rp 608 juta). ”Para pemenang dibebaskan dari biaya pendaftaran dan pajak,” tulis San Fernando di laman resmi klub.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam