Keputusan Pemprov Bali Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik Dapat Apresiasi Produsen

Sejumlah pengunjung mengamati mobil listrik Wuling Eksion di Living World Denpasar, Rabu (29/4/2026) (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
JawaPos.com-Produsen kendaraan listrik Wuling Motors Indonesia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk membebaskan pengenaan pajak kendaraan listrik guna mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor di tanah air.
“Menurut kami ini merupakan langkah bijaksana yang diambil mencermati kondisi (harga) energi saat ini memang cukup tinggi,” kata Brand Communications Senior Manager Wuling Motors Indonesia Brian Gomgom di sela pameran Eksion elektrifikasi (EV) dan Plug-in Hybrid di Denpasar, Bali, Rabu.
Pihaknya akan terus mencermati besaran pajak atau pun skema insentif yang berpotensi diberikan karena relaksasi pajak tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah sehingga besaran insentif diperkirakan juga akan berbeda.
Meski begitu pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait pajak kendaraan listrik termasuk opsi insentif fiskal itu.
“Kami akan melihat hasil akhir nanti seperti apa untuk insentif pajak mobil listrik. Kami akan serius untuk membantu atau berpartisipasi dalam program pemerintah untuk percepatan elektrifikasi kendaraan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik yang kini menjadi objek pajak, setelah sebelumnya dikecualikan.
Meski begitu, Mendagri juga menerbitkan surat edaran terkait pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Mencermati regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berencana memberikan insentif fiskal berupa membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun