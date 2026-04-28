Touring MAXi Yamaha Jelajahi Bengkulu Taklukan Jalur Liku 9

JawaPos.com - Yamaha kembali melanjutkan rangkaian MAXi Tour Boemi Nusantara 2026 (MTBN) dengan menjelajahi wilayah Bengkulu pada 25–26 April 2026.

Setelah sebelumnya sukses digelar di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, etape kedua kali ini mengajak komunitas MAXi Yamaha mengeksplorasi panorama alam dan destinasi tersembunyi di Bumi Rafflesia.

Jelajahi Liku 9 dan Kebun Teh Kabawetan

Touring dimulai dari Yamaha Sentral Bengkulu menuju kawasan dataran tinggi Kepahiang dengan total perjalanan sekitar 128 kilometer.

Peserta melintasi berbagai destinasi alam, seperti Kebun teh Kabawetan, pegunungan Bukit Barisan hingga jalur ikonik Liku 9.

Rute tersebut dikenal memiliki banyak tikungan, tanjakan, dan turunan yang cukup menantang bagi pengendara.

Pada hari kedua, peserta kembali melanjutkan perjalanan sejauh 134 kilometer menuju Kota Bengkulu. Beberapa lokasi yang menjadi titik singgah antara lain: Sungai Trokon, Danau Mas Harun Bastari dan Pantai Sungai Suci. Panorama alam Bengkulu disebut menjadi salah satu daya tarik touring di Pulau Sumatera.

Community Gathering dan Budaya Lokal

Perjalanan ditutup dengan acara gathering komunitas di Rafflesia Beach Club. Peserta disambut pertunjukan budaya khas Bengkulu seperti Tari Sekapur Sirih dan atraksi Dhol.

Acara community gathering terasa spesial dengan kehadiran Wiwik Rahayu, S.T., M.Si, selaku Kabid E-Government Kominfo Kota Bengkulu yang memberikan cinderamata ikonik Bunga Rafflesia dan miniatur Tabot.

Selain touring, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai produk dan layanan digital Yamaha, termasuk aplikasi My Yamaha Motor.

Salah satu peserta touring, Didi, mengaku pengalaman berkendara di Bengkulu menjadi momen yang berkesan karena jalur menantang dan panorama alam yang masih alami.

Menurutnya, touring ini juga mempererat solidaritas antar komunitas pengguna MAXi Yamaha di Sumatera.

“Ikut serta dalam MTBN Bengkulu memberikan pengalaman riding yang benar-benar luar biasa dan sangat berkesan bagi saya. Jalur Liku 9 yang menantang menjadi pembuktian ketangguhan fitur ABS dan TCS MAXi Yamaha yang membuat berkendara tetap stabil. Tak hanya soal performa motor, kami juga dimanjakan oleh keindahan tersembunyi seperti kebun teh Kabawetan dan Pantai Sungai Suci. Solidaritas yang terbangun selama perjalanan hingga acara gathering di Rafflesia Beach Club sungguh terasa sangat hangat dan MAXimal,” ujar Didi

MAXi Tour Boemi Nusantara Bengkulu tidak hanya menghadirkan pengalaman touring, tetapi juga memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya lokal. Jalur ekstrem hingga destinasi hidden gem menjadi daya tarik utama dalam perjalanan kali ini.