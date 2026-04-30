Motor Bebek Belum Mati, Yamaha MX King di Bengkulu Sampai Harus Inden

JawaPos.com - Yamaha MX King ternyata masih memiliki banyak peminat di Bengkulu, meski tren pasar sepeda motor saat ini didominasi oleh skutik atau motor matik. Tingginya permintaan bahkan membuat konsumen harus rela antre atau inden untuk mendapatkan unit Yamaha MX King.

Area Manager Dealer Bengkulu PT Thamrin Brothers, Rudy Yos Samuel, mengatakan minat masyarakat terhadap motor bebek sporty tersebut masih cukup tinggi.

“Untuk MX King bahkan sampai inden karena permintaannya masih banyak,” ujarnya.

Menurut Rudy, walaupun tidak sebesar motor matik, Yamaha MX King disebut masih menyumbang sekitar 10 persen dari total pasar sepeda motor di Bengkulu.

"Motor ini masih diminati karena menawarkan karakter berkendara yang berbeda dibanding motor matik, terutama dari sisi performa dan sensasi berkendara manual," tambah Rudy.

Yamaha MX King dikenal memiliki mesin bertenaga, transmisi manual, handling lincah serta desain sporty. Karakter tersebut membuat motor bebek ini masih digemari oleh pengendara yang menyukai kontrol penuh saat berkendara.

Di sisi lain, Rudy mengakui pasar roda dua saat ini memang sudah bergeser ke motor matik. Faktor kemudahan penggunaan, fitur modern, hingga kenyamanan berkendara membuat skutik lebih diminati masyarakat untuk aktivitas harian.

Namun demikian, motor bebek disebut masih memiliki komunitas dan pengguna loyal, terutama di daerah yang memiliki kondisi jalan beragam.

Motor Bebek Dinilai Lebih Tangguh