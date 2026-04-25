5 Perbedaan Mobil HEV dan PHEV yang Perlu Dietahui sebelum Membeli

JawaPos.com-Seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan ramah lingkungan, mobil hybrid semakin diminati di Indonesia. Namun, masih banyak yang belum memahami perbedaan antara HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Keduanya sama-sama menggabungkan mesin bensin dan motor listrik, tetapi memiliki karakteristik yang relatif berbeda.

Berikut ini adalah lima perbedaan utama antara mobil HEV dan PHEV yang penting untuk diketahui sebelum Anda memutuskan membeli.

1. Cara Mengisi Daya Baterai

Perbedaan paling mendasar terletak pada cara pengisian baterai.

HEV tidak perlu dicas dari sumber listrik eksternal karena baterainya diisi melalui mesin dan sistem regenerative braking.