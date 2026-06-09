7 Perbedaan Psikopat dan Sosiopat Menurut Psikologi yang Perlu Kamu Ketahui

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa psikopat dan sosiopat adalah dua kepribadian berbahaya yang berbeda meski sering kali disalahartikan sebagai hal yang sama.

Keduanya memang memiliki kesamaan dalam mengabaikan perasaan orang lain dan norma sosial, namun perbedaan mendasar di antara keduanya sangat penting untuk dipahami.

Memahami perbedaan antara psikopat dan sosiopat bisa menjadi pengetahuan penting yang membantu seseorang mengenali tanda bahaya dalam sebuah hubungan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (9/6), berikut tujuh perbedaan utama antara psikopat dan sosiopat berdasarkan sudut pandang psikologi yang telah didukung oleh berbagai riset ilmiah.

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1. Asal-usul kepribadian mereka

Riset menunjukkan bahwa sosiopat adalah produk dari lingkungan, di mana trauma masa kecil atau pengasuhan yang penuh kekerasan membentuk kepribadian antisosial mereka.

Sebaliknya, psikopat lahir dengan kabel otak yang bermasalah karena bagian otak yang mengontrol impuls dan emosi memang tidak berkembang dengan sempurna sejak lahir.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sosiopat dibentuk oleh pengalaman hidup sementara psikopat adalah kondisi bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan.

2. Stabilitas emosional mereka