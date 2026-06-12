10 Pembelian yang Kerap Dilakukan Orang Miskin tapi Jarang oleh Orang Kaya karena Perbedaan Keuangan

JawaPos.com - Perbedaan keuangan antara orang miskin dan orang kaya tidak hanya terlihat dari jumlah aset, tetapi juga dari pola pembelian yang sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Orang miskin cenderung melakukan pembelian yang didorong oleh kebutuhan akan kenyamanan instan dan kepuasan segera yang secara tidak sadar memperparah kondisi keuangan mereka.

Memahami perbedaan pola pembelian antara orang miskin dan orang kaya bisa membuka wawasan penting tentang bagaimana kebiasaan finansial membentuk kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (12/6), berikut sepuluh hal yang sering dibeli oleh orang dengan pendapatan rendah namun jarang atau bahkan tidak pernah disentuh oleh orang-orang yang lebih kaya.

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1. Pakaian fast fashion

Menurut Michigan Journal of Economics, lebih dari 50 persen pakaian yang diproduksi oleh merek fast fashion dibuang hanya dalam satu tahun setelah pembelian.

Fast fashion menawarkan pilihan terjangkau dan mengikuti tren, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang berpenghasilan rendah meski kualitasnya jauh dari ideal.

Orang kaya cenderung berinvestasi pada pakaian berkualitas tinggi yang dibuat secara berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya.

2. Bahan makanan dalam kemasan siap saji