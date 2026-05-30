Serupa tapi Tak Sama, Ini Perbedaan Cangkir Teh dan Gelas Kopi yang Jarang Diketahui

JawaPos.com - Kita menggunakan berbagai macam peralatan sebagai wadah menyimpan dan menyajikan makanan atau minuman. Salah satu dari peralatan ini adalah gelas, yang ternyata memiliki banyak jenis tergantung dengan pemakaiannya.



Dua jenis gelas yang telah disesuaikan pemakaiannya adalah cangkir tes dan gelas kopi. Keduanya dibuat sebagai media penyajian khusus untuk minuman tersebut.



Tidak banyak orang mengetahui apa perbedaan antara kedua gelas ini, biasanya hanya penggemar teh, kopi, dan beberapa orang dari latar belakang tertentu saja.



Mari kita bahas perbedaan antara gelas-gelas untuk teh dan gelas-gelas untuk kopi, serta beberapa pelengkapnya.



Baca Juga:6 Peralatan Dapur Ini Harus Sering Diganti agar Bebas Kuman dan Bakteri

Sejarah Kedua Gelas

Dilansir dari Echo Kiln, desain paling klasik gelas teh berasa dari Tiongkok, dimana teh seringkali menjadi tradisi yang sangat elegan.



Cangkir teh khas Tiongkok biasanya kecil dan tidak memiliki pegangan. Desain ini digunakan untuk mendorong peminum teh menyesap dan menikmati tehnya sedikit demi sedikit.



Kebanyakan gelas kopi memiliki gaya utilitarian dimana mereka lebih mementingkan kegunaan dan kenyamanan daripada desain.



Kopi sudah lama dikenal sebagai minuman pagi untuk membangunkan diri, sehingga bentuk-bentuknya telah disesuaikan agar dapat digunakan lebih nyaman pada pagi hari.