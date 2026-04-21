Jok Kustom Bergaya Klasik untuk Honda Monkey 125, Sentuhan Retro yang Bikin Beda

JawaPos.com - Produsen suku cadang aftermarket G-Craft menghadirkan jok kustom terbaru yang ditujukan bagi pengguna Honda Monkey 125. Produk ini mengusung konsep klasik yang terinspirasi dari model lawas Monkey era 1970-an.

Desain jok tersebut merujuk pada tampilan Monkey Z50J atau dikenal sebagai Monkey 4L yang pertama kali hadir pada 1974. Ciri khasnya terlihat dari bentuk jok yang lebih tebal serta tambahan detail kancing di bagian samping, memperkuat nuansa retro.

Dari sisi kenyamanan, jok ini dibuat sekitar 2 cm lebih tebal dibandingkan versi standar. Material busa yang digunakan diklaim lebih empuk, sehingga tetap nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh.

Bagian belakang jok dilengkapi logo timbul G-Craft serta label khusus sebagai identitas produk. Desainnya juga dapat dipadukan dengan aksesori lain, seperti pegangan belakang, untuk melengkapi tampilan motor.