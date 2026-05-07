Produk Lokal Unjuk Gigi di Sirkuit Mandalika, Maxdecal Bikin Livery Mobil Balap Makin Garang

JawaPos.com - Produk lokal kembali mencuri perhatian di ajang balap internasional. Maxdecal, merek stiker otomotif asal Indonesia, tampil di Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2026 dengan menghadirkan livery mobil balap untuk Radical Time Attack hingga GT World Challenge Asia.

Ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menghadirkan persaingan sengit di lintasan balap, tetapi juga menjadi panggung bagi industri kreatif otomotif nasional.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran Maxdecal, produsen stiker otomotif lokal yang mendukung Radical Time Attack 2026 melalui kolaborasi dengan Erika Richardo dan J Owen.

Project Director & RnD Maxdecal, Nofian Hendra, mengatakan keterlibatan perusahaan di MFoS 2026 menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan motorsport dan industri kreatif Indonesia.

“Partisipasi ini mencerminkan peran aktif Maxdecal dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperkuat sinergi antara industri kreatif dan dunia balap di Indonesia,” ujar Nofian dalam pernyataan resminya, Kamis (7/5).

Maxdecal Support Radical Time Attack 2026 Melalui Livery ‘Starla x Roar’ di Mobil Balap Erika Richardo dan J Owen. (istimewa)

Tak hanya tampil di Radical Combiphar Time Attack 2026 dan Liqui Moly Subaru BRZ Super Series 2026, Maxdecal juga ikut mendukung debut pembalap nasional Sean Gelael yang mengendarai Ferrari 296 GT3 Evo di GT World Challenge Asia 2026.

Livery Mobil Balap Jadi Sorotan

Kolaborasi Maxdecal dengan Erika Richardo dan J Owen menjadi salah satu sorotan di Mandalika. Mobil balap Radical SR1 XXR milik Erika tampil dengan livery bertajuk “Starla x Roar” yang menggabungkan unsur seni digital dan dunia motorsport.

Menurut Nofian, Maxdecal bukan sekadar penyedia stiker, tetapi juga menjadi media untuk menerjemahkan desain kreatif ke kendaraan balap secara presisi.

“Hampir 99 persen bodi mobil Erika menggunakan kombinasi material Maxdecal seri APV80 dan super gloss VPF100,” jelasnya.

Material tersebut diklaim mampu menghasilkan visual tajam sekaligus memberikan perlindungan ekstra pada bodi mobil balap yang melaju dalam kecepatan tinggi.

Selain itu, teknologi permanent removable yang digunakan memungkinkan stiker dilepas tanpa merusak cat asli kendaraan.

Dapat Apresiasi Pemerintah

Kehadiran Maxdecal di lintasan balap Mandalika juga mendapat perhatian pemerintah. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menilai industri stiker menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi kreatif nasional.

“Ajang ini memperlihatkan integrasi antara ekonomi kreatif, olahraga, dan pariwisata dalam satu ekosistem,” kata Irene saat menghadiri MFoS 2026.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Moreno Soeprapto serta pembalap Sean Gelael.

Kehadiran produk lokal seperti Maxdecal di sirkuit internasional Mandalika diharapkan mampu memperkuat daya saing industri kreatif otomotif Indonesia sekaligus membuka peluang kolaborasi baru di dunia motorsport.