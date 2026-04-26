Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 26 April 2026 | 21.50 WIB

IMX Prambanan 2026: Cat Spider Angkat Warna Khas Nusantara ke Panggung Otomotif

Cat Spider hadir di IMX 2026 Prambanan dengan warna baru terinspirasi budaya Jawa. (IMX)

JawaPos.com - Bagi pecinta dunia otomotif khususnya modifikasi unsur warna dengan kualitas bagus menjadi hal utama untuk menjaga penampilan kendaraan. Kehadiran cat Spider di IMX Prambanan 2026 tidak hanya menampilkan inovasi produk, tetapi juga memperkuat hubungan antara industri otomotif dan budaya lokal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong industri modifikasi Indonesia agar semakin berkembang dan berdaya saing global.

Dalam acara ini, Cat Spider memperkenalkan varian warna terbaru yang terinspirasi dari budaya Jawa. Warna tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap estetika khas Yogyakarta sekaligus memperkuat identitas lokal di industri otomotif.

Mengusung tema “Warna Nusantara, Kelas Dunia”, Cat Spider menampilkan produk cat otomotif dengan teknologi modern yang dikembangkan di dalam negeri.

Direktur Marketing PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), Sugiarto, dalam pernyataan resminya, Minggu (26/4) mengatakan kehadiran di IMX Prambanan menjadi momen untuk menggabungkan inovasi otomotif dengan nilai budaya.

“Ini bukan sekadar pameran, tetapi upaya menghubungkan kreativitas otomotif dengan kekayaan budaya Indonesia,” ujarnya.

Tampilkan Teknologi Cat dan Produk Unggulan

Di area pameran, Cat Spider menghadirkan berbagai lini produk, seperti cat efek chrome dan warna khusus, cat untuk teknik pinstriping dan airbrush serta clear coat dengan perlindungan tambahan.

Selain itu, tersedia juga cat aerosol dengan berbagai pilihan warna yang ditujukan untuk kebutuhan modifikasi skala kecil hingga menengah.

Pengunjung IMX Prambanan juga dapat melihat langsung proses pengecatan melalui demo live painting oleh seniman otomotif lokal.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore