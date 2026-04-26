IMX Prambanan 2026: Cat Spider Angkat Warna Khas Nusantara ke Panggung Otomotif

Cat Spider hadir di IMX 2026 Prambanan dengan warna baru terinspirasi budaya Jawa. (IMX)
JawaPos.com - Bagi pecinta dunia otomotif khususnya modifikasi unsur warna dengan kualitas bagus menjadi hal utama untuk menjaga penampilan kendaraan. Kehadiran cat Spider di IMX Prambanan 2026 tidak hanya menampilkan inovasi produk, tetapi juga memperkuat hubungan antara industri otomotif dan budaya lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong industri modifikasi Indonesia agar semakin berkembang dan berdaya saing global.
Dalam acara ini, Cat Spider memperkenalkan varian warna terbaru yang terinspirasi dari budaya Jawa. Warna tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap estetika khas Yogyakarta sekaligus memperkuat identitas lokal di industri otomotif.
Mengusung tema “Warna Nusantara, Kelas Dunia”, Cat Spider menampilkan produk cat otomotif dengan teknologi modern yang dikembangkan di dalam negeri.
Direktur Marketing PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), Sugiarto, dalam pernyataan resminya, Minggu (26/4) mengatakan kehadiran di IMX Prambanan menjadi momen untuk menggabungkan inovasi otomotif dengan nilai budaya.
“Ini bukan sekadar pameran, tetapi upaya menghubungkan kreativitas otomotif dengan kekayaan budaya Indonesia,” ujarnya.
Tampilkan Teknologi Cat dan Produk Unggulan
Di area pameran, Cat Spider menghadirkan berbagai lini produk, seperti cat efek chrome dan warna khusus, cat untuk teknik pinstriping dan airbrush serta clear coat dengan perlindungan tambahan.
Selain itu, tersedia juga cat aerosol dengan berbagai pilihan warna yang ditujukan untuk kebutuhan modifikasi skala kecil hingga menengah.
Pengunjung IMX Prambanan juga dapat melihat langsung proses pengecatan melalui demo live painting oleh seniman otomotif lokal.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!