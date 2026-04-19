Suzuki Sulap Kotoran Sapi Jadi Bahan Bakar Mobil di India

Stasiun pengisian bahan bakar gas yang dikembangkan Suzuki di Gujarat, India. (Kyodo)
JawaPos.com – Suzuki Motor Corp. mengubah kotoran sapi menjadi bahan bakar kendaraan di India. Langkah ini diarahkan untuk menekan emisi sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal.
Seperti dilansir Kyodo, Minggu (19/4), fasilitas biogas itu berada di Bhukhala, negara bagian Gujarat. Kotoran sapi difermentasi sekitar satu bulan dalam tangki besar untuk menghasilkan gas.
Gas yang dihasilkan kemudian dimurnikan menjadi bahan bakar kendaraan. Produk tersebut disalurkan ke warga melalui stasiun pengisian di dekat pabrik.
Sisa limbah dari proses itu tidak terbuang percuma. Material tersebut dijual kembali sebagai pupuk organik.
India memiliki sekitar 300 juta sapi yang dihormati dalam tradisi Hindu. Ketersediaan bahan baku membuat proyek ini dinilai berkelanjutan.
Biogas yang dihasilkan digunakan untuk kendaraan berbasis compressed natural gas (CNG). Jenis kendaraan ini menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibanding mobil berbahan bakar bensin.
Pemanfaatan kotoran sapi juga menekan emisi metana. Gas tersebut merupakan salah satu penyumbang utama pemanasan global jika dilepas langsung ke udara.
Pabrik ini mampu mengolah hingga 100 ton kotoran sapi per hari. Hasilnya sekitar 1,5 ton biogas, cukup untuk mengoperasikan sekitar 850 kendaraan per hari.
Suzuki membeli kotoran dari peternak dengan harga 1 rupee per kilogram. Skema ini memberi tambahan pendapatan sekitar 72.000 rupee per tahun bagi satu rumah tangga.
Saat ini Suzuki telah mengoperasikan dua pabrik biogas di India. Perusahaan berencana menambah tujuh fasilitas baru untuk memperluas produksi di berbagai wilayah.
