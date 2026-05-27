Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.13 WIB

Prabowo Kurban 1.098 Sapi Pakai APBN Rp 100 M, Ustadz Putra Pradipta: Nggak Beres, Nih!

Potret Sapi Peranakan Ongole yang dikurbankan Presiden RI Prabowo Subianto di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Rabu (27/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Potret Sapi Peranakan Ongole yang dikurbankan Presiden RI Prabowo Subianto di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Rabu (27/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Momentum perayaan Idul Adha 2026 dihebohkan dengan pengadaan hewan kurban berskala besar oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan membagikan total 1.098 ekor sapi premium ke seluruh pelosok Indonesia. Namun, langkah ini memicu diskusi hangat di ruang publik lantaran anggarannya yang fantastis bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tak tanggung-tanggung, alokasi dana negara yang digelontorkan untuk program bantuan presiden ini menyentuh angka Rp100 miliar. Fenomena ini pun memantik pertanyaan kritis dari netizen mengenai bagaimana syariat Islam memandang hukum kurban pakai APBN.

Ustadz Putra Pradipta Buka Suara soal Hukum Kurban Pakai APBN

Menanggapi kesimpangsiuran informasi di masyarakat, pendakwah Ustadz Putra Pradipta memberikan penjelasan menohok. Melalui akun Instagram pribadinya, dia menjawab langsung pertanyaan netizen yang penasaran mengenai keabsahan kurban tersebut.

Ustadz Putra mengingatkan bahwa setiap ibadah dalam Islam, termasuk ibadah kurban, menuntut aspek kehalalan yang mutlak pada harta yang digunakan. Ia kemudian mengutip hadits fundamental mengenai syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah SWT.

"Nah, nggak beres, nih. Ayo belajar bareng. Kepada pihak pemerintah yang kami hormati dan kami muliakan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits yang berbunyi: 

"Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban". Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. 

"Maksudnya wajib bagi kita mengeluarkan sedekah, termasuk kurban, dengan harta yang baik lagi halal," ujar Ustadz Putra Pradipta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah - Image
Nasional

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.42 WIB

Golkar Sebut Bantuan 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Prabowo Bukan Kepentingan Pribadi, Tapi Banpres untuk Rakyat - Image
Politik

Golkar Sebut Bantuan 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Prabowo Bukan Kepentingan Pribadi, Tapi Banpres untuk Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 | 19.13 WIB

Dulu Protes, kini Bersyukur Pelanggan Tak Lari Meski RPH Direlokasi ke Tambak Osowilangun - Image
Surabaya Raya

Dulu Protes, kini Bersyukur Pelanggan Tak Lari Meski RPH Direlokasi ke Tambak Osowilangun

Kamis, 28 Mei 2026 | 06.56 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore