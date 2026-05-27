Sabik Aji Taufan
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.04 WIB

Idul Adha 2026: Golkar Berkurban 47 Sapi, Punya Bahlil Beratnya 1,3 Ton

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wihaji saat menyerahkan hewan kurban ke panitia usai shalat id di Masjid Syajaratun Thayyibah DPP Golkar, Rabu (27/5). (Istimewa)

 

JawaPos.com - Partai Golkar berkurban 47 sapi dan 4 kambing pada Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hewan-hewan ini dikumpulkan di kantor DPP di Kemanggisan, Jakarta Barat sebelum didistribusikan. Salah satu hewan kurban dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia seberat 1,3 ton.
 
Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wihaji usai shalat id di Masjid Syajaratun Thayyibah DPP Golkar, Rabu (27/5).
 
"Pada tahun ini DPP Golkar berkurban sapi sebanyak 47 sapi dan empat ekor kambing yang nanti akan didistribusikan di berbagai tempat," kata Wihaji.
 
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKN ini menyampaikan, hewan kurban berasal dari berbagai sumber. Seperti dari Bahlil yang disalurkan kepada 38 DPD Golkar masing-masing satu ekor.
 
 
"Yang lain dari teman-teman DPR, kemudian para tokoh-tokoh senior Golkar, para menteri, para wamen, juga berkurban, dan khususnya pengurus DPP, para waketum-waketum," imbuhnya.
 
Adapun hewan kurban disalurkan ke beberapa lokasi. Seperti pondok pesantren, masyarakat sekitar kantor Golkar, ormas, hingga warga pinggiran Jakarta.
 
"Kita distribusikan, semoga sesuai dan bermanfaat bagi penerima manfaat di berbagai tempat, khususnya tentu di wilayah sekitar kantor Golkar maupun di tempat-tempat lain," pungkas Wihaji.
 
Sementara, Ketua Panitia Penyerahan Hewan Kurban Golkar 2026, Eric Hermawan menambahkan, dari total 47 ekor sapi, salah satunya berasal dari Bahlil. Beratnya mencapai 1,3 ton.
 
"Pada tahun ini kita mendapatkan hewan kurban sebanyak 47 sapi dan empat kambing. Dan 47 ini dari Pak Ketua Umum itu cukup besar, 1,3 ton," kata Eric.
 
Selain itu, Bahlil juga mengirim sapi kepada sleuruh 38 DPD Golkar masing-masing satu ekor. Hewan kurban ini diharapkan bisa disebar ke masyarakat untuk dinikmati.
 
"Kalau untuk di DPP, satu. Tapi kalau untuk di tempat-tempat lain, hampir semua DPD yang ada di daerah-daerah itu beliau kasih satu sapi, satu sapi," tutup Eric.
 

