Jelang Idul Adha, PELNI Catat Sudah Angkut 825 Ekor Sapi dari Kupang ke Jakarta

Petugas saat memberi makan sapi-sapi yang berada di angkutan ternak PELNI (Dok. Pelni)
JawaPos.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memastikan kelancaran distribusi sapi dari wilayah timur Indonesia menuju Jakarta menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Kokok Susanto menyampaikan jelang Idul Adha 2026, kapal ternak KM Camara Nusantara 1 telah mengangkut total 825 ekor sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
“Pengangkutan dilakukan melalui dua pelayaran atau voyage, yakni Voyage 2 pada 27 April 2026 dan Voyage 3 pada 14 Mei 2026,” kata Kokok dalam keterangannya, Senin (25/5).
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa PELNI berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dan kesejahteraan ternak selama pelayaran agar tetap prima hingga tiba di tujuan.
Menurut dia, angkutan ternak menjadi salah satu prioritas perusahaan dalam mendukung konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
“Kami melihat angkutan ternak ini sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi antara wilayah timur dan barat Indonesia. PELNI akan terus mengoptimalkan operasional KM Camara Nusantara 1 untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik,” jelasnya.
Untuk diketahui, KM Camara Nusantara 1 sempat menjalani docking atau perawatan selama satu bulan penuh pada Maret 2026. Meski demikian, sebelum memasuki masa docking, kapal tersebut telah berhasil mengangkut 528 ekor sapi.
Sepanjang 2025, kinerja kapal ternak PELNI juga tercatat positif. Total sebanyak 7.135 ekor sapi berhasil diangkut untuk mendukung distribusi ternak antarwilayah, terutama dari sentra produksi di Indonesia timur menuju wilayah konsumsi di Pulau Jawa dan sekitarnya.
Sebagai informasi, saat ini PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, PELNI juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, serta satu trayek khusus kapal ternak.
