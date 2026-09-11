IEE Series Angkat Tren Truk Tambang Full Electric dan Battery Swap

JawaPos.com - Tren kendaraan listrik mulai merambah sektor alat berat termasuk truk yang digunakan dalam industri pertambangan. Teknologi truk tambang full electric vehicle (EV) dengan baterai yang dapat ditukar menjadi salah satu inovasi yang ditampilkan dalam Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series.

Deputy Event Director PT Pamerindo Indonesia Hanung Hanindito mengatakan truk berat dengan teknologi full EV menjadi salah satu teknologi yang mendapat perhatian dalam penyelenggaraan IEE Series tahun ini. Selain itu, terdapat pula truk berkapasitas besar yang telah menggunakan teknologi hibrid.

"Yang paling kami highlight adalah yang kami lihat sekarang itu yang cukup menarik di truk berat. Itu yang sudah full EV dan ada yang dalam truk kapasitas yang ukurannya besar itu sudah hibrid," kata Hanung saat ditemui JawaPos.com di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

Menurut Hanung salah satu teknologi yang ditampilkan dalam pameran tersebut menawarkan sistem pertukaran baterai atau battery swap. Teknologi ini dinilai dapat menjawab salah satu persoalan dalam penggunaan kendaraan listrik di sektor pertambangan dan alat berat. Yakni waktu pengisian daya yang cukup panjang.

"Dan itu full EV-nya itu adalah salah satu yang menjawab pertanyaan dari teman-teman di industri tambang dan alat berat. Salah satunya truk yang digunakan full EV tapi baterai bisa ditukar," ujarnya.

Hanung menjelaskan lamanya waktu pengisian daya sebelumnya menjadi salah satu tantangan dalam proses peralihan alat berat menuju sistem listrik. Dengan baterai yang dapat ditukar, kendaraan tidak harus menunggu proses pengisian daya hingga selesai sebelum kembali digunakan.