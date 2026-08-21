Viral Perselisihan dengan Aa Juju soal Ioniq 5, Sales Hyundai Gowa Akhirnya Minta Maaf

JawaPos.com - Sales Supervisor Hyundai Gowa Fatmawati bernama Widay akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah perselisihan dengan food vlogger, Aa Juju terkait dengan masalah pada Hyundai Ioniq 5.

Dia menyatakan siap menanggung seluruh konsekuensi dari respons dan kualitas pelayanan yang dinilai tak profesional. Hal ini disampaikan pada unggahan akun Instagram, @hyundaifatmawati.widay pada Kamis (20/8).

"Saya Widay, atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada Kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya," ujar Widay.

Tak hanya itu, dirinya juga memohon maaf secara mendalam kepada PT Hyundai Motor Indonesia selaku ATPM resmi Indonesia, serta PT Gowa Modern Motor sebagai perusahaan tempatnya bekerja.

Dengan legowo, dia siap bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan setelah perselisihan dengan Aa Juju viral di media sosial.

"Saya selaku atasan daripada sales yang bernama Adel, siap bertanggung jawab penuh menerima konsekuensi ini atas video yang telah beredar. Saya juga siap menerima konsekuensi yang akan diberikan kepada saya oleh tempat perusahaan di mana saya bernaung atas sikap pelayanan saya yang tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah perusahaan tentukan," tegas Widay.

Tak hanya itu, dirinya juga berjanji akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanannya kepada konsumen.

“Saya menjadikan pelajaran ke depannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan saya terhadap konsumen-konsumen, terlebih khusus kepada konsumen Hyundai Gowa Fatmawati. Kiranya video permohonan maaf saya ini bisa diterima," tutur Widay.