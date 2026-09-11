Elektrifikasi Mulai Jadi Arah Baru Industri Alat Berat

JawaPos.com – Tekanan untuk menekan konsumsi energi dan emisi karbon mulai mendorong perubahan pada industri alat berat. Elektrifikasi menjadi salah satu opsi yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan operasional pertambangan dan konstruksi yang lebih efisien sekaligus rendah emisi.

Perubahan tersebut turut terlihat dalam gelaran Mining Indonesia 2026. PT Altrak 1978 dan PT Berca Mandiri Perkasa mengangkat tema "Green for the Future" dengan menampilkan sejumlah alat berat dan material handling berbasis listrik.

Elektrifikasi alat berat berkembang seiring semakin ketatnya regulasi lingkungan, tingginya biaya bahan bakar fosil, serta target dekarbonisasi yang mulai diterapkan pelaku industri.

Dalam pameran tersebut, Altrak 1978 melalui lini elektrifikasinya, Alteq78, memperkenalkan dua alat berat bertenaga listrik penuh, yakni EX20EV Mini Excavator dan BL95EV Backhoe Loader.

Keduanya diklaim menawarkan tingkat kebisingan yang lebih rendah serta tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung saat digunakan. Penggunaan tenaga listrik juga ditujukan untuk menekan biaya operasional dan kebutuhan perawatan dibandingkan alat berat berbahan bakar diesel.

"Elektrifikasi menjadi salah satu arah penting perkembangan alat dan kendaraan industri ke depan. Kami percaya efisiensi energi dan pengurangan emisi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi industri pertambangan dan konstruksi di masa depan," ujar Chief Operating Officer (COO) Altrak 1978 Siman Fadil, dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9).

Selain alat berbasis listrik, Altrak 1978 tetap membawa sejumlah produk alat berat dan mesin untuk berbagai kebutuhan industri, pertanian, hingga pembangkitan listrik.

Sementara itu, PT Berca Mandiri Perkasa menampilkan sejumlah peralatan material handling dan alat berat yang mendukung upaya efisiensi energi. Portofolionya antara lain mencakup forklift listrik serta wheel loader.

Sejumlah forklift listrik yang ditampilkan antara lain NICHIYU FB25, NOBLELIFT FE4P25Q, dan BYD ECB80. Adapun untuk kategori wheel loader, Berca menampilkan Lonking LG856T.