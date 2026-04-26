Chery Kenalkan Fitur VPD, Mampu Cari Parkir Sendiri tanpa Pengemudi

Demonstrasi teknologi parkir pintar otomatis Valet Parking Driver (VPD) milik Chery pada mobil Tiggo 7 CSH di Tiongkok. (ANTARA/Chery)
JawaPos.com-Dalam world premiere yang bertepatan dengan Beijing International Auto Show dan Chery International Business Summit 2026, Chery memperkenalkan Valet Parking Driver (VPD), teknologi parkir pintar untuk mobilitas keluarga modern.
VPD itu sendiri dibangun di atas fondasi teknologi yang menggabungkan end-to-end large model, end-to-end neural networks, multi-modal dual-redundancy prediction, serta BEV fusion perception solution. Sistem ini juga didukung integrasi sensor, kamera, dan high-precision positioning untuk membantu kendaraan menavigasi area parkir dengan lebih stabil, termasuk dalam kondisi yang kompleks.
Seluruh proses parkir dirancang tetap transparan dan terkendali. Dalam kondisi tertentu, fitur pintar ini memungkinkan kendaraan melakukan perlambatan maupun berhenti secara otomatis untuk menjaga keselamatan.
VPD dilengkapi dengan Dynamic Decision-Making, yaitu sistem kecerdasan artifisial (AI) yang dirancang mampu merespons situasi parkir yang berubah secara dinamis.
Sistem ini dapat membaca kondisi sekitar, mengenali ruang parkir yang tersedia, serta menyesuaikan keputusan ketika menghadapi slot parkir yang telah terisi, kendaraan yang berpapasan di jalur sempit, pejalan kaki, maupun hambatan mendadak.
Fitur utama VPD adalah One-Tap Departure yang memungkinkan kendaraan bergerak secara mandiri dari slot parkir menuju titik penjemputan pengguna hanya melalui satu sentuhan di aplikasi. Fitur ini membantu pengguna mengakses kendaraan dengan lebih mudah, terutama dalam situasi bersama anak-anak, atau mendampingi orang tua atau membawa barang dalam jumlah banyak.
Sementara itu, fitur One-Step Homecoming dirancang untuk mempermudah proses parkir saat pengguna tiba di rumah atau hunian vertikal seperti apartemen.
Melalui fitur ini, pengemudi dapat langsung turun di depan rumah, lobby apartemen, atau titik masuk yang lebih memudahkan akses, lalu mengaktifkan proses parkir melalui aplikasi. Setelah itu, kendaraan akan mencari slot parkir yang tersedia dan melakukan parkir secara otomatis atau dengan sendirinya.
