SUV Premium Huawei-Chery Punya Teknologi Canggih dan Performa Buas, Desain Mirip Ferrari Purosangue

JawaPos.com - Persaingan di segmen kendaraan listrik premium semakin memanas. Kolaborasi Huawei dan Chery melalui merek Luxeed kembali menjadi sorotan setelah dokumen terbaru Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) Tiongkok mengungkap sosok SUV terbaru mereka, Luxeed RX.

Mengutip dari laman cnc, Jumat (12/6) disebutkan model anyar ini diposisikan sebagai FUV (Fashion Utility Vehicle), sebuah SUV bergaya sporty yang menggabungkan performa, teknologi canggih, dan desain futuristis.

Namun bukan hanya spesifikasinya yang menarik perhatian, melainkan juga kemiripan desainnya dengan Ferrari Purosangue yang memicu perdebatan di dunia otomotif.

Secara tampilan, Luxeed RX hadir dengan grille depan tertutup khas kendaraan listrik modern, lampu depan berbentuk huruf L yang tajam, serta desain bumper agresif dengan tiga saluran udara.

Siluet bodi yang rendah dipadukan dengan diffuser belakang berukuran besar menciptakan karakter sporty yang langsung mengingatkan banyak pengamat pada Ferrari Purosangue.

Dari sisi dimensi, Luxeed RX memiliki panjang 5.020 mm, lebar 2.007 mm, dan tinggi 1.585 mm, dengan wheelbase mencapai 3.000 mm.

Ukuran tersebut menempatkannya di segmen SUV premium berukuran besar yang menawarkan kabin lapang sekaligus stabilitas berkendara yang lebih baik.

Keunggulan utama Luxeed RX terletak pada teknologi yang dibawanya. SUV ini dibekali empat sensor LiDAR yang menjadi bagian dari sistem bantuan mengemudi pintar generasi terbaru.

Selain itu, kendaraan ini juga memanfaatkan teknologi pengecoran cetakan kontrol termal elektromagnetik, sebuah inovasi yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus kualitas struktur kendaraan.