Freelander Bangkit Lagi! SUV Premium Hasil Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover Resmi Meluncur

Freelander resmi comeback lewat kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Freelander resmi kembali ke industri otomotif global. Setelah lama menghilang, brand legendaris asal Inggris itu kini bangkit lewat kolaborasi strategis antara Chery dan Jaguar Land Rover.
Debut global Freelander dilakukan dalam ajang Brand Night di Wuhu, China, sekaligus memperkenalkan SUV premium terbaru bernama Freelander 8.
SUV ini menjadi model pertama yang membawa identitas baru Freelander sebagai brand premium modern dengan teknologi pintar dan kemampuan all-terrain.
Menariknya, desain Freelander 8 digarap langsung oleh Phil Simmons, sosok di balik pengembangan Land Rover Defender dan Range Rover Velar.
Secara tampilan, SUV ini mengusung aura khas mobil premium Inggris dengan desain modern dan futuristis. Kabinnya juga dibuat mewah dengan layar ultra-wide serta kursi second-row zero gravity untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.
Di sektor teknologi, Freelander 8 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 8295 dengan proses 5nm yang membuat sistem infotainment lebih responsif dan mendukung koneksi multi-screen.
SUV premium ini juga sudah dilengkapi fitur ADAS Level 2+, termasuk teknologi Advanced Valet Parking Driver di beberapa pasar tertentu.
Tak hanya fokus pada kemewahan, Freelander 8 juga dirancang untuk berbagai medan jalan. Mobil ini menggunakan Intelligent All-Terrain System (i-ATS) dengan sembilan mode berkendara yang bisa menyesuaikan kondisi jalan secara otomatis.
Sistem tersebut didukung electronic limited-slip differential (e-LSD) dan dual chamber air suspension untuk meningkatkan stabilitas saat melintasi medan berat.
Dari sisi keselamatan, Freelander 8 diklaim memenuhi berbagai standar global seperti Euro NCAP, ASEAN NCAP, hingga ANCAP.
Sebagai bagian dari strategi global, Freelander menargetkan ekspansi ke lebih dari 90 negara dalam lima tahun ke depan dengan pembangunan 1.100 jaringan touchpoint di seluruh dunia.
