Saluran Air Mobil Tersumbat? Ini 5 Dampak Serius yang Bisa Mengintaimu

JawaPos.com - Banyak pemilik mobil baru baru menyadari pentingnya saluran air di bagian eksterior setelah masalah muncul. Padahal, komponen kecil ini punya peran besar dalam menjaga mobil tetap kering, aman, dan nyaman digunakan.

Kalau saluran air tidak dirawat dan dibiarkan tersumbat, dampaknya bisa merembet ke berbagai bagian kendaraan, mulai dari interior hingga sistem kelistrikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hal ini juga bisa memengaruhi kesehatan kamu sebagai pengguna.

Berikut 5 dampak serius jika saluran air mobil tersumbat seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Kabin Bocor dan Interior Cepat Rusak

Saat saluran air tersumbat, air hujan tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya meluap ke area yang tidak semestinya. Air bisa masuk melalui celah pintu atau karet kaca, lalu meresap ke dalam kabin.

Begitu masuk, air akan membasahi karpet dan lapisan dibawahnya yang sulit dikeringkan. Jika dibiarkan, material interior bisa berubah warna, berbau, hingga rusak permanen. Perbaikannya pun tidak murah, apalagi jika harus mengganti beberapa bagian sekaligus.

2. Risiko Korsleting pada Sistem Kelistrikan

Mobil modern dipenuhi komponen elektronik yang tersebar di berbagai titik, termasuk area bawah dasbor dan pintu. Jika air dari luar berhasil merembes masuk akibat saluran yang tersumbat, komponen ini bisa terkena dampaknya.