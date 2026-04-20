Pasar Mobil Bekas di Cirebon Makin Ramai, Beli dan Jual Lebih Mudah

OLXmobbi Cirebon resmi dibuka, menawarkan kemudahan jual, beli, dan trade in mobil bekas untuk masyarakat Cirebon. (Istimewa)
JawaPos.com - Dongkrak penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat daerah OLXmobbi memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka store baru di Cirebon, tepatnya di Jl. Evakuasi No.23, Karyamulya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap mobil bekas berkualitas.
Pembukaan gerai ini juga menjawab kebutuhan mobilitas yang terus meningkat. Tidak hanya sebagai penunjang gaya hidup, kendaraan kini menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari.
Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan bahwa setiap unit mobil yang ditawarkan telah melalui proses inspeksi dan sertifikasi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak pakai serta bebas dari riwayat kerusakan berat seperti banjir atau kecelakaan besar.
"Kami memahami bahwa kebutuhan mobilitas kini bukan sekedar gaya hidup, namun sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang aktivitas harian. Untuk itu kualitas dan keamanan pastinya menjadi prioritas utama pelanggan," ujarnya dalam pernyataan resminya, Senin (20/4).
Selain menyediakan pilihan mobil bekas, layanan di store ini juga mencakup penjualan kendaraan dan program tukar tambah (trade-in).
Konsumen dapat menjual mobil dengan proses yang relatif praktis, baik datang langsung ke lokasi maupun melalui layanan inspeksi di rumah (home inspection). Setelah proses verifikasi selesai, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat.
Untuk mendukung transaksi, juga ada penawaran khusus dalam periode pembukaan. Program ini mencakup potongan harga, opsi uang muka ringan, hingga bonus tambahan yang berlaku hingga pertengahan Mei 2026.
Di sisi lain, pemilik kendaraan yang ingin menjual mobil disarankan untuk memperhatikan beberapa hal agar mendapatkan nilai jual optimal.
