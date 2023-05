Samsung Galaxy M14 5G Debut dengan Baterai Besar 6.000 mAh

JawaPos.com - Tahun 2023, - Tahun 2023, Samsung kembali menghadirkan Galaxy M series dengan baterai lebih besar. Samsung Galaxy M14 5G , yang diluncurkan baru-baru ini, sudah dilengkapi baterai besar 6.000 mAh dengan daya tahan yang diklaim luar biasa.

Pada sebuah pengujian, Galaxy M14 ini memiliki waktu standby dan screen on time yang panjang. Dengan satu SIM card dan koneksi internet 70 persen menggunakan WiFi, Galaxy M14 5G mendapatkan waktu screen on time 12 jam.

“Kami kembali menghadirkan smartphone Galaxy M14 5G dengan baterai yang tidak hanya memiliki kapasitas besar 6.000 mAh, tapi juga memiliki daya tahan yang tinggi. Didukung oleh prosesor Exynos 1330 Octa Core, daya baterainya kuat untuk berbagai skenario penggunaan, mulai dari update medsos, streaming video, sampai dengan gaming,” kata Wildan Mukholad, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Dari pengisian penuh, ponsel ini memiliki waktu standby dan screen on time yang panjang sekali. Waktu standby mencapai 2 hari 22 jam. Screen on time mencapai 12 jam 38 menit dan screen off time mencapai 2 hari 9 jam.

Untuk skenario penggunaan sehari-hari, baterai sebesar itu memungkinkan Anda melakukan banyak hal. Dengan hape ini kamu bisa menonton film di Netflix selama 5 jam 31 menit dan baterainya berkurang menjadi 25 persen.

Dari sisi jeroan, Samsung Galaxy M14 5G memiliki prosesor Samsung Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nm. Performanya didukung pula oleh kapasitas RAM sampai 6 GB yang bisa ditambah RAM Plus sampai 6 GB.

Dengan layar 6,6 inci yang besar dan resolusi Full HD, visual yang disajikan cukup jernih dan mendetail. Apalagi di-support oleh refresh rate 90Hz, sehingga masih terasa smooth untuk menonton film atau scrolling-scrolling di medsos.

Dengan chipset Octa Core didukung kapasitas RAM 6GB yang bisa diperbesar dengan RAM Plus hingga 6GB, ponsel ini bisa diandalkan untuk melakukan berbagai hal, sesuai kebutuhan. Mulai dari update sosmed, foto-foto atau merekam vlog untuk konten, nonton serial atau film di layanan streaming, maupun gaming.

Ponsel ini sudah dibekali kapasitas memori internal yang besar, mulai dari 64 GB sampai dengan 128 GB, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Anda. Kalau kurang banyak, pengguna bisa menambahkan memori sampai 1 TB dengan kartu memori eksternal MicroSD.