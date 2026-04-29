Berbagi dengan Caramu Sendiri bersama Galaxy S26 Ultra

JawaPos.com - Kini terlihat, kini tidak. Ini bukan trik sulap; Anda seharusnya memegang kendali penuh atas apa yang dapat dilihat orang di perangkat Anda. Dengan Privacy Displaypertama di industri yang terintegrasi pada Galaxy S26 Ultra, Anda dapat menentukan kapan layar terlihat jelas dari berbagai sudut dan kapan membutuhkan perlindungan ekstra dari pandangan orang lain.

Apa itu Privacy Display?

Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra adalah bentuk perlindungan pribadi baru yang terintegrasi langsung pada perangkat, memungkinkan Anda menyesuaikan tingkat visibilitas konten di layar. Saat diaktifkan, tampilan tetap jelas bagi pengguna, sekaligus membatasi apa yang dapat dilihat orang lain ketika melihat layar dari samping—sempurna saat Anda bepergian atau berada di tempat umum.

Berbeda dengan pelindung layar privasi tempel yang dijual terpisah, Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra menghadirkan perlindungan tanpa mengorbankan pengalaman melihat layar dalam penggunaan sehari-hari.

Bagaimana Privacy Display bekerja?

Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra terintegrasi langsung ke dalam hardware layar

dan mengatur cara piksel layar menyebarkan cahaya. Saat diaktifkan, fitur ini membatasi visibilitas dari sudut samping, sementara saat dinonaktifkan, pengalaman layar penuh tetap terjaga dengan tampilan yang jelas dari berbagai arah. Pendekatan berbasis hardware ini menghadirkan pengalaman yang lebih jernih dan konsisten dibandingkan pelindung layar privasi tradisional, yang biasanya secara permanen mengurangi kecerahan dan kejernihan layar serta dapat menurunkan respons sentuhan.

Galaxy S26 Ultra menghadirkan perlindungan tanpa mengorbankan pengalaman melihat layar dalam penggunaan sehari-hari.

Fitur ini juga dapat disesuaikan. Anda dapat menentukan kapan Privacy Display aktif, misalnya saat memasukkan kata sandi yang sensitive atau bahkan membatasi visibilitas untuk jenis konten tertentu seperti notifikasi pop-up. Semuanya kembali pada pilihan pengguna.

Cara Menggunakan Privacy Display di Galaxy S26 Ultra

Untuk melihat panduan langkah demi langkah dalam mengaktifkan Privacy Display, tonton di sini.