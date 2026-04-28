Dimas Choirul, ARM
Rabu, 29 April 2026 | 04.56 WIB

Rahasia Video Konser Anti Blur: Keajaiban Nightography Galaxy S26 Ultra

Sebagai fondasi utama menghadirkan kamera HP konser dalam kondisi low light terbaik, kamera utama Galaxy S26 Ultra dibekali bukaan lensa f/1.4 yang jauh lebih lebar dibandingkan f/1.7 pada Galaxy S25 Ultra dan Galaxy S24 Ultra, sehingga mampu menghasilkan kecerahan hingga 47% lebih tinggi/(Istimewa).

JawaPos.com - Menghadiri festival musik atau menyaksikan penampilan musisi dunia kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern di Indonesia. Namun, pengalaman tersebut sering kali terasa kurang optimal akibat sulitnya mengabadikan momen dalam kondisi minim cahaya, terutama pada konser yang berlangsung di dalam ruangan atau malam hari.

Sering kali, pencahayaan panggung yang kontras dan dinamis membuat kamera smartphone kewalahan mencari fokus. Hasilnya pun sering kali tampak gelap atau terlihat noise. Menjawab tantangan tersebut, Galaxy S26 Ultra hadir dengan solusi lengkap yang memastikan setiap detik berharga di atas panggung tertangkap dengan sempurna.

“Konser adalah perayaan momen personal yang layak diabadikan dalam kualitas terbaik. Galaxy S Series telah menjadi handphone para pecinta konser beberapa tahun belakangan, dan dengan bukaan lensa dan sensor yang telah ditingkatkan, Galaxy S26 Ultra melanjutkan peran krusial ini, mendefinisikan ulang standar perekaman visual dalam kondisi low light yang penuh tantangan agar setiap detik magis di panggung tertangkap tanpa kompromi,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Bukaan Lensa Lebih Lebar, Peningkatan Signifikan dari Generasi Sebelumnya
Sebagai fondasi utama menghadirkan kamera HP konser dalam kondisi low light terbaik, kamera utama Galaxy S26 Ultra dibekali bukaan lensa f/1.4 yang jauh lebih lebar dibandingkan f/1.7 pada Galaxy S25 Ultra dan Galaxy S24 Ultra, sehingga mampu menghasilkan kecerahan hingga 47% lebih tinggi.

Di saat bersamaan, lensa telephoto 50MP 5x optical zoom juga ditingkatkan dari f/3.4 menjadi f/2.9 untuk menyerap ekstra cahaya hingga 37%, memastikan setiap jepretan malam hari atau dalam kondisi low light memiliki detail yang tajam, warna yang akurat, dan bebas noise. 

Samsung juga mempersenjatai Galaxy S26 Ultra dengan sistem pengolahan gambar yang didukung ProVisual Engine serta teknologi AI ISP (Image Signal Processing) generasi terbaru. Sistem ini bekerja secara proaktif memproses cahaya masuk, dan secara otomatis membedakan objek utama musisi dengan latar belakang panggung yang gelap. 

Kecerdasan AI ISP ini juga diperluas ke kamera depan Galaxy S26 Ultra untuk memastikan hasil foto selfie tetap memiliki warna kulit yang natural di berbagai kondisi cahaya. Ini menegaskan kemampuan fotografi komputasional kelas atas yang telah dimiliki kamera Galaxy selama bertahun-tahun. 

Video Kelas Profesional dengan Stabilisasi Lebih Presisi dari Galaxy S24 Ultra & S25 Ultra
Menjaga posisi kamera tetap statis saat merekam konser bukan hal mudah, terutama di tengah kerumunan yang terus bergerak. Jika dibandingkan dengan Galaxy S24 Ultra dan S25 Ultra yang sudah mengandalkan Super Steady, Galaxy S26 Ultra membawa peningkatan signifikan lewat fitur Horizontal Lock sebagai evolusi yang lebih presisi.

Seperti namanya, fitur ini akan mengunci orientasi video agar tetap lurus dan stabil. Tidak peduli seberapa ekstremnya perangkat bergerak, seperti miring, bergoyang, bahkan berputar, orientasi video akan tetap rata, tanpa mengorbankan kualitas gambar. 

Fitur ini bekerja dengan memadukan accelerometer, gyroscope, dan Optical Image Stabilization (OIS) secara simultan untuk mendeteksi dan mengoreksi setiap getaran, guncangan, maupun kemiringan saat merekam video. Dibandingkan Galaxy S24 Ultra dan S25 Ultra, sistem ini memberikan koreksi gerakan yang lebih responsif sehingga hasil video konser terlihat lebih profesional dan minim blur.

