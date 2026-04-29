Galaxy S26 Series: Solusi Privasi Layar dan Galaxy AI untuk Kartini Masa Kini di Era Digital

JawaPos.com - Di era digital yang semakin dinamis, perempuan modern dituntut untuk selalu terkoneksi di mana pun dan kapan pun. Mobilitas tinggi, mulai dari perjalanan dengan transportasi umum, berpindah antar meeting, hingga menikmati waktu bersama orang terdekat, menjadikan smartphone menjadi pusat aktivitas harian. Namun di balik kemudahan tersebut, ada risiko yang sering luput dari perhatian, dimana paparan informasi pribadi di ruang publik akibat layar yang mudah terlihat oleh orang lain di sekitar.

Mulai dari membalas pesan pribadi, mengakses mobile banking, hingga membuka dokumen pekerjaan, layar smartphone kerap menjadi celah keamanan tanpa disadari. Situasi ini menempatkan pengguna, khususnya perempuan dengan mobilitas tinggi, pada risiko kebocoran privasi visual yang dapat terjadi dalam hitungan detik.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung melalui Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Privacy Display, teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang, sehingga hanya pengguna yang dapat melihat konten secara jelas.

“Semangat Kartini masa kini tercermin dari perempuan yang aktif, produktif, dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran di era digital. Namun, di balik mobilitas tersebut, perlindungan privasi menjadi kebutuhan yang semakin penting, terutama saat beraktivitas di ruang publik. Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan. Dengan inovasi ini, kami ingin mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang, bebas, dan tetap terlindungi di mana pun,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Privacy Display: Lindungi Informasi Sensitif di Ruang Publik

Privacy Display di Galaxy S26 Ultra merupakan inovasi berbasis teknologi layar yang dirancang untuk dan membatasi visibilitas konten dari samping. Fitur ini bekerja dengan mengontrol visibilitas konten hingga tingkat piksel, sehingga informasi sensitif—seperti saat memasukkan kata sandi, mengakses aplikasi keuangan, atau membuka pesan pribadi—tidak mudah terlihat oleh orang di sekitar. Risiko paparan ini sering terjadi tanpa disadari, terutama saat pengguna berada di ruang publik yang padat seperti transportasi umum atau area kerja bersama.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Privacy Display dapat dikonfigurasi secara fleksibel per aplikasi. Pengguna dapat mengatur agar fitur ini aktif secara otomatis hanya pada aplikasi tertentu yang memuat data sensitif, seperti mobile banking atau aplikasi pesan.Dalam keseharian, fitur ini menjadi solusi praktis bagi perempuan dengan mobilitas tinggi.

Misalnya saat harus membuka dokumen penting di MRT sebelum rapat, Privacy Display memastikan isi layar tetap terlindungi dari pandangan samping. Saat fitur aktif, layar tetap terlihat jernih dari arah depan bagi pengguna, namun akan tampak gelap atau buram bagi orang di sekitarnya.

Perlindungan ini juga diperkuat dengan fitur Partial Screen Privacy yang dirancang khusus untuk aktivitas dengan tingkat sensitivitas tinggi, seperti transaksi pembayaran. Ketika aplikasi pembayaran dibuka, fitur akan secara otomatis melindungi area tertentu, seperti keyboard angka, sehingga input PIN atau kata sandi tidak dapat terlihat dari sudut samping. Dengan pendekatan ini, pengguna tetap dapat beraktivitas secara leluasa di ruang publik tanpa mengorbankan keamanan data pribadi.

Untuk memberikan kenyamanan maksimal, Samsung menyediakan dua cara instan untuk mengaktifkan fitur ini: