Siagakan Body Camera Hadapi Demonstrasi, Kapolri Minta Penanganan Humanis

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan penggunaan kamera dada (body-worn camera) dan penanganan humanis bagi seluruh personel dalam mengamankan aksi demonstrasi, guna menjamin akuntabilitas serta keselamatan masyarakat saat menyampaikan aspirasi di Jakarta.
Penguatan transparansi ini dinilai krusial untuk memastikan setiap pengamanan massa berjalan dialogis dan terukur di lapangan.
"Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan," ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10).
Langkah antisipatif ini mengemuka menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk #IndonesiaSadar yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai daerah. Aksi dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB.
Mahasiswa Usung 5 Tuntutan
Melalui aksi #IndonesiaSadar, BEM UI menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk respons kritis atas berbagai persoalan nasional yang dinilai kian jauh dari kepentingan rakyat.
Kebijakan pemerintah yang berjalan tanpa kendali dinilai telah mencederai kedaulatan serta ruang demokrasi warga negara.
"Di tengah berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan, kebijakan yang kian menjauh dari kepentingan rakyat, serta kekuasaan yang seolah berjalan tanpa kendali, sudah saatnya rakyat bersuara dan mengambil kembali ruang demokrasi yang menjadi haknya," tulis akun resmi @bemui_official, Selasa (27/10).
Dalam aksi hari ini, massa membawa lima tuntutan utama yang merangkum berbagai isu strategis di tanah air, antara lain:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022