Siagakan Body Camera Hadapi Demonstrasi, Kapolri Minta Penanganan Humanis

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan penggunaan kamera dada (body-worn camera) dan penanganan humanis bagi seluruh personel dalam mengamankan aksi demonstrasi, guna menjamin akuntabilitas serta keselamatan masyarakat saat menyampaikan aspirasi di Jakarta.

Penguatan transparansi ini dinilai krusial untuk memastikan setiap pengamanan massa berjalan dialogis dan terukur di lapangan.

"Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan," ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10).

Langkah antisipatif ini mengemuka menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk #IndonesiaSadar yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai daerah. Aksi dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB.

Mahasiswa Usung 5 Tuntutan

Melalui aksi #IndonesiaSadar, BEM UI menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk respons kritis atas berbagai persoalan nasional yang dinilai kian jauh dari kepentingan rakyat.

Kebijakan pemerintah yang berjalan tanpa kendali dinilai telah mencederai kedaulatan serta ruang demokrasi warga negara.

"Di tengah berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan, kebijakan yang kian menjauh dari kepentingan rakyat, serta kekuasaan yang seolah berjalan tanpa kendali, sudah saatnya rakyat bersuara dan mengambil kembali ruang demokrasi yang menjadi haknya," tulis akun resmi @bemui_official, Selasa (27/10).