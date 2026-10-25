Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 04.57 WIB

Gelombang Protes di Eropa, Putin Bantah Tuduhan jadi Provokator Demonstrasi

Presiden Rusia Vladimir Putin yang memimpin konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di tengah perang Ukraina (RBC Ukraine) - Image

Presiden Rusia Vladimir Putin yang memimpin konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di tengah perang Ukraina (RBC Ukraine)

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin membantah tuduhan bahwa Moskow memprovokasi gelombang demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara Eropa.

Putin justru menyebut gejolak tersebut dipicu oleh kesalahan kebijakan para politikus setempat, bukan oleh campur tangan Rusia.

Dalam wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin pada Minggu (25/10), Putin mengatakan tuduhan terhadap Moskow mencerminkan ketidakmampuan para pemimpin Eropa untuk bertanggung jawab atas gelombang protes tersebut.

“Ini buruk bagi mereka, mengapa? Karena mereka tidak akan mengatasi akar permasalahannya ... Dan apa penyebabnya? Itu terletak pada kesalahan mereka sendiri, kesalahan yang dibuat di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keuangan,” ujar Putin, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti.

Putin mengatakan, Rusia tidak merasa senang atas gejolak yang melanda Eropa. Namun, Moskow akan tetap memberikan tanggapan secara terukur terhadap berbagai tuduhan yang dinilainya tidak berdasar.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia akan menanggapi secara hati-hati tuduhan negara-negara Barat yang menyebut Moskow berada di balik aksi-aksi demonstrasi tersebut.

Gelombang protes di Eropa dilaporkan mulai merebak di Prancis pada pertengahan September, ketika para pelajar sekolah menengah di pinggiran Paris turun ke jalan untuk menuntut perbaikan fasilitas sekolah.

Demonstrasi tersebut kemudian diikuti warga Prancis yang mengungkapkan kekecewaan atas kenaikan biaya hidup.

Aksi serupa juga meluas ke sejumlah kota di Italia pada 17–18 Oktober, sementara di Albania, para demonstran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Protes berskala besar kembali berlangsung pada 24 Oktober di Prancis, Italia, dan Albania, disertai aksi unjuk rasa di Belgia dan Spanyol.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Raja Juli Antoni Terjun Langsung Atasi Kebakaran Hutan di Tanjung Puting - Image
Nasional

Raja Juli Antoni Terjun Langsung Atasi Kebakaran Hutan di Tanjung Puting

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 06.50 WIB

Kebakaran di Tanjung Puting Sulit Dijangkau, Pemerintah Bikin Jalur 1,5 Kilometer dan Buat Sumur Bor - Image
Nasional

Kebakaran di Tanjung Puting Sulit Dijangkau, Pemerintah Bikin Jalur 1,5 Kilometer dan Buat Sumur Bor

Jumat, 16 Oktober 2026 | 12.58 WIB

Karhutla Tanjung Puting jadi Sorotan, Menhut Ajak Relawan Bergerak Bersama - Image
Nasional

Karhutla Tanjung Puting jadi Sorotan, Menhut Ajak Relawan Bergerak Bersama

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore