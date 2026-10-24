Mayapada Neuro Connect 2026 Hadirkan Demonstrasi Teknik Operasi Canggih Bedah Saraf pada Kadaver

JawaPos.com - Dalam rangka mendorong kemajuan penanganan penyakit saraf dan otak di Indonesia melalui inovasi medis dan penguatan kolaborasi multidisiplin, Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS), rumah sakit flagship di bawah naungan Mayapada Healthcare, kembali melaksanakan Mayapada Neuro Connect 2026 pada 24-25 Oktober 2026.

Mengusung semangat "Dari Mayapada untuk Indonesia", simposium dan workshop medis ini menghadirkan 22 dokter spesialis dan subspesialis Mayapada Hospital Jakarta Selatan sebagai narasumber serta diikuti oleh lebih dari 2.000 dokter dari berbagai wilayah di Indonesia.

Tak sekadar menjadi forum pertukaran ilmu, kegiatan ini juga menghadirkan demonstrasi teknik bedah saraf minimal invasif dan prosedur berbantuan robot, serta praktik langsung (hands-on) bedah saraf pada kadaver bagi dokter spesialis bedah saraf. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman penerapan kolaborasi lintas spesialis dalam menangani kasus saraf dan otak kompleks di Mayapada Hospital.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Fiktorius Kuludong, MM, menyampaikan bahwa semangat tema tersebut diwujudkan melalui inovasi, penguatan kompetensi medis, dan kolaborasi multidisiplin untuk meningkatkan kapabilitas klinis serta menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional, termasuk di bidang neurologi dan bedah saraf.

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"Mayapada Neuro Connect 2026 kami hadirkan sebagai wadah bagi para dokter untuk memperbarui pengetahuan, mengasah keterampilan, serta bertukar pengalaman klinis dan memperkuat kolaborasi lintas spesialis dalam menangani berbagai kasus saraf dan otak, termasuk kasus kompleks. Bagi kami, inovasi dan kemajuan layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi medis, tetapi juga oleh keahlian tenaga medis, kolaborasi multidisiplin, serta penerapan standar mutu dan keselamatan pasien. Prinsip inilah yang terus kami terapkan di MHJS sebagai rumah sakit yang telah meraih akreditasi internasional Joint Commission International (JCI)," jelas dr. Fiktor.

Tahun ini, Mayapada Neuro Connect mengusung tema "Comprehensive Neurology Update: Advancing Neurological Care Through Innovation and Multidisciplinary Collaboration", yang membahas perkembangan diagnosis, terapi, dan penanganan berbagai gangguan saraf dan otak, mulai dari penyakit saraf degeneratif, stroke, gangguan tidur dan pembuluh darah otak, tulang belakang dan fungsi gerak, pemulihan fungsi saraf (neurorestoration) serta pencitraan diagnostik (neuroimaging), termasuk teknologi SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

Topik-topik tersebut sejalan dengan pengembangan Tahir Neuroscience Center sebagai layanan unggulan Mayapada Hospital yang didukung tim dokter multidisiplin dan teknologi medis mutakhir untuk menangani kasus saraf dan otak, termasuk yang membutuhkan tindakan bedah saraf tingkat lanjut (advanced neurosurgical procedures).

Perwakilan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI),dr. Abdul Wahid Indrajaya, Sp.N turut menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dokter dalam menjawab tantangan penanganan penyakit neurologis di Indonesia, termasuk stroke yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian.

Menurutnya, stroke masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia, dengan angka kematian mencapai sekitar 337.000 jiwa per tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan layanan neurologi yang tidak hanya didukung teknologi medis, tetapi juga keahlian dokter dan kolaborasi lintas disiplin.