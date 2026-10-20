Demonstrasi Meluas di Eropa, Krisis Biaya Hidup Picu Kerusuhan hingga Penjarahan

Para pengunjuk rasa berkumpul selama demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup, bergabung dengan keluhan para siswa, di Paris, Sabtu, 17 Oktober 2026. (AP/Thibault Camus)
JawaPos.com - Gelombang demonstrasi meluas di sejumlah negara Eropa, mulai dari Perancis, Spanyol, Italia, Portugal, Albania hingga Serbia. Kenaikan biaya hidup, krisis perumahan, memburuknya layanan publik, serta tuntutan pemberantasan korupsi mendorong ribuan hingga ratusan ribu orang turun ke jalan. Di sejumlah kota, aksi protes berujung bentrokan dengan polisi, penjarahan toko, dan pembakaran kendaraan.
Di Perancis, otoritas memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi pada Sabtu. Namun, penyelenggara menyebut jumlah massa mendekati 800.000 orang. Paris menjadi salah satu titik terparah ketika sejumlah kelompok perusuh menjarah pertokoan dan membakar mobil.
Sementara itu, di Italia, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang bentrok dengan aparat. Di Portugal, puluhan ribu orang memprotes mahalnya biaya hidup dan semakin sulitnya mendapatkan tempat tinggal.
Gelombang demonstrasi serupa juga mengguncang Spanyol, Albania, dan Serbia, dengan tuntutan yang mencerminkan persoalan ekonomi maupun ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Perancis Terapkan Jam Malam setelah Kerusuhan
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Perancis memperketat langkah keamanan setelah demonstrasi nasional berakhir ricuh. Pada Senin (19/10) malam, pemerintah memberlakukan jam malam parsial di sejumlah wilayah, termasuk Paris dan Nice, menyusul kerusuhan serta penjarahan yang terjadi selama akhir pekan.
Marseille juga bersiap memberlakukan jam malam bagi anak di bawah umur setiap malam hingga Jumat. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap kekerasan yang mengguncang sejumlah wilayah Prancis.
Menteri Kehakiman Perancis Gerald Darmanin menjanjikan respons tanpa kompromi terhadap aksi kekerasan. Ribuan orang dilaporkan ditangkap selama rangkaian demonstrasi akhir pekan.
Gelombang protes di Perancis bermula dari aksi mahasiswa yang menyoroti kondisi pendidikan, terutama ruang kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, seiring meningkatnya ketidakpuasan terhadap penurunan kualitas layanan publik.
Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan ketenangan pada Minggu setelah sebagian demonstrasi berubah menjadi bentrokan dengan polisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022