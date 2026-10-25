Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 06.09 WIB

ASDP Targetkan Pengerjaan Salvage KM Batumandi Pekan Depan

KMP Batumandi terbakar di Perairan Selat Sunda pada Selasa sore (20/10). (Polda Banten) - Image

KMP Batumandi terbakar di Perairan Selat Sunda pada Selasa sore (20/10). (Polda Banten)

JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menargetkan proses pengapungan atau salvage KM Batumandi yang mengalami kecelakaan dilaksanakan mulai pekan depan.

"Saat ini, ASDP sedang menjaring pihak pelaksana yang akan menangani proses pengangkatan kapal tersebut. ASDP berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah memperoleh gambaran lebih jelas mengenai rencana teknis pengapungan kapal," kata General Manager (GM) ASDP Merak, Umar Imran Batubara, dikutip Minggu (25/10).

Ia mengatakan, proses penjajakan dengan calon pelaksana salvage masih berlangsung. Setelah sebelumnya terdapat satu pihak yang melakukan survei, pada hari ini dua pihak tambahan turut meninjau kondisi kapal untuk mempersiapkan rencana pengapungan.

"Pengapungan menjadi tahapan penting agar proses penanganan kapal dapat dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi kapal serta aspek keselamatan di lokasi kejadian," katanya.

Nantinya, setelah kapal berhasil diapungkan, lanjut Umar, ASDP akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk proses penarikan kapal menuju galangan.

Saat ini, terdapat dua opsi lokasi galangan yang tengah dipertimbangkan, yakni galangan kapal di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, serta galangan pembuatan kapal di Lampung.

"Penentuan lokasi tersebut akan dikoordinasikan bersama instansi berwenang, termasuk Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis dan kondisi kapal setelah berhasil diapungkan," ujarnya.

Sementara itu terkait kondisi kapal sebelum mengalami kecelakaan, Umar menjelaskan bahwa KM Batumandi tercatat menjalani docking pada Maret lalu.

Namun, pekerjaan perawatan yang dilakukan saat itu terbatas pada perbaikan ramp door atau pintu rampa kapal. Setelah pekerjaan tersebut selesai, kapal kembali beroperasi melayani lintasan penyeberangan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anak Krakatau Erupsi, ASDP Pastikan Penyeberangan Merak-Bakauheni Normal - Image
Nasional

Anak Krakatau Erupsi, ASDP Pastikan Penyeberangan Merak-Bakauheni Normal

Minggu, 6 September 2026 | 17.49 WIB

Gunung Anak Krakatau Erupsi, ASDP Terus Pantau Situasi Terkini - Image
Berita Daerah

Gunung Anak Krakatau Erupsi, ASDP Terus Pantau Situasi Terkini

Minggu, 6 September 2026 | 15.31 WIB

ASDP: Sterilisasi Pelabuhan jadi Tonggak Penting Transformasi Layanan Penyeberangan - Image
Bisnis

ASDP: Sterilisasi Pelabuhan jadi Tonggak Penting Transformasi Layanan Penyeberangan

Kamis, 6 Agustus 2026 | 14.34 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore