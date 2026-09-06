Anak Krakatau Erupsi, ASDP Pastikan Penyeberangan Merak-Bakauheni Normal

Ilustrasi kapal Fery di pelabuhan penyeberangan. (Dok. ASDP)
JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni masih berjalan normal di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau, Sabtu (5/9).
"Sehubungan dengan kondisi tersebut, operasional layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni hingga saat ini masih berjalan normal," kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com.
Cabang Merak dan Cabang Bakauheni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku, dengan terus memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Berdasarkan laporan teknis terbaru, aktivitas erupsi menerus masih berlangsung dan potensi ancaman bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar.
Windy mengatakan, ASDP juga terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada Level III (Siaga).
Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran layanan, Cabang Merak dan Bakauheni secara intensif melakukan pemantauan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
Setiap perkembangan informasi dari otoritas berwenang menjadi perhatian dalam menentukan langkah operasional yang diperlukan.
ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Merak–Bakauheni untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan.
"Pengguna jasa juga diharapkan memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melakukan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Untuk memperoleh informasi terbaru terkait layanan penyeberangan, kondisi operasional, maupun bantuan perjalanan, pengguna jasa dapat menghubungi Contact Center ASDP 191.
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Jawa Pos
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