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Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 15.31 WIB

Gunung Anak Krakatau Erupsi, ASDP Terus Pantau Situasi Terkini

Ilustrasi kapal penyeberangan Merak-Bakauheni. (Humas ASDP) - Image

Ilustrasi kapal penyeberangan Merak-Bakauheni. (Humas ASDP)

JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional penyeberangan Merak–Bakauheni masih berjalan normal. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi hingga kini tidak mengganggu layanan.

Kendati demikian, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Windy Andale, mengatakan perusahaan terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat ini, gunung tersebut berada pada Level III (Siaga).

Berdasarkan laporan teknis terbaru, erupsi masih berlangsung terus menerus. Potensi bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar.

Sehubungan dengan kondisi itu, layanan penyeberangan Merak–Bakauheni masih berjalan normal sampai sekarang. ASDP memastikan semua pengguna jasa tetap dapat melintas dengan aman dan tertib.

“Cabang Merak dan Cabang Bakauheni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku. Kami terus memperhatikan perkembangan cuaca, perairan, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau,” ujar Windy dalam keterangan yang diterima, Minggu (6/9).

Windy menambahkan, agar keselamatan dan kelancaran layanan terjaga, kedua cabang melakukan pemantauan intensif di lapangan. Mereka juga berkoordinasi dengan instansi terkait secara rutin.

“Setiap perkembangan dari otoritas berwenang menjadi perhatian penting. Ini untuk menentukan langkah operasional yang diperlukan,” tuturnya.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui Merak–Bakauheni untuk tetap tenang. Pengguna juga diminta mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan.

Pengguna jasa diharapkan memperhatikan arahan petugas di lapangan dan melakukan perjalanan sesuai ketentuan. ASDP akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan Gunung Anak Krakatau secara berkala.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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