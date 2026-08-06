ASDP: Sterilisasi Pelabuhan jadi Tonggak Penting Transformasi Layanan Penyeberangan

JawaPos.com - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Widodo, mengatakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan termasuk lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali), menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional.Hal itu dikatakan Widodo, pada hari pertama implementasi penuh sterilisasi pelabuhan.

"Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib dan sesuai standar," kata Heru dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara, Kamis (6/8).

Dia meyakini, pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan nyaman dan operasional semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan.

Pada hari pertama implementasi sterilisasi pelabuhan hari ini (Rabu, 5/8) lanjut dia, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan.

"Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin dan sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan," kata Heru.

Pantauan hari pertama implementasi penuh sterilisasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, suasana pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk itu terlihat lebih tertata dibandingkan sebelumnya.

Petugas keamanan pelabuhan juga aktif melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk ke area pelabuhan, dan bahkan pengunjung juga diminta mengisi buku tamu dan diberi tanda pengenal (id card) tamu.