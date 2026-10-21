Prabowo Targetkan E50 pada 2030, Indonesia Bidik Setop Impor BBM

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menargetkan Indonesia akan mengimplementasikan progam E50 atau Etanol 50 persen pada tahun 2030.

Sebagaimana diketahui, E50 adalah bahan bakar campuran antara 50 persen bahan bakar minyak (BBM) dan 50 persen bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk etanol.

Prabowo mengatakan, untuk tahun 2026 pemerintah Indonesia merencanakan implementasi E10 atau etanol 10 persen.

“Mungkin 2 tahun lagi kita akan berharap mencapai E20. Dan 2 tahun sesudah itu kita berharap kita akan mencapai E50,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Rabu (21/10).

Ia mengatakan, sebelumnya Indonesia telah berhasil mengimplementasikan mandatori B50 atau biodiesel 50 persen.

Dengan program tersebut Indonesia cukup bertahan ditengah naiknya harga minyak dunia.

Prabowo menyebut, Indonesia memiliki sejumlah sumber energi yang cukup banyak seperti batubara, panas bumi, hingga bahan bakar nabati.

“Biodiesel kita nanti akan sangat membantu kita. Kita sudah mencapai B50. Dan kita sekarang akan berjuang untuk etanol menjadi etanol E50,” ujarnya.

Ia berharap, disaat Indonesia mampu mengimplementasikan B50 bersamaan dengan E50 mampu menahan atau mengurangi porsi impor dari minyak dunia.