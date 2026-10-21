Prabowo Targetkan E50 pada 2030, Indonesia Bidik Setop Impor BBM

Ilustrasi pengisian BBM E50.
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menargetkan Indonesia akan mengimplementasikan progam E50 atau Etanol 50 persen pada tahun 2030.
Sebagaimana diketahui, E50 adalah bahan bakar campuran antara 50 persen bahan bakar minyak (BBM) dan 50 persen bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk etanol.
Prabowo mengatakan, untuk tahun 2026 pemerintah Indonesia merencanakan implementasi E10 atau etanol 10 persen.
“Mungkin 2 tahun lagi kita akan berharap mencapai E20. Dan 2 tahun sesudah itu kita berharap kita akan mencapai E50,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Rabu (21/10).
Ia mengatakan, sebelumnya Indonesia telah berhasil mengimplementasikan mandatori B50 atau biodiesel 50 persen.
Dengan program tersebut Indonesia cukup bertahan ditengah naiknya harga minyak dunia.
Prabowo menyebut, Indonesia memiliki sejumlah sumber energi yang cukup banyak seperti batubara, panas bumi, hingga bahan bakar nabati.
“Biodiesel kita nanti akan sangat membantu kita. Kita sudah mencapai B50. Dan kita sekarang akan berjuang untuk etanol menjadi etanol E50,” ujarnya.
Ia berharap, disaat Indonesia mampu mengimplementasikan B50 bersamaan dengan E50 mampu menahan atau mengurangi porsi impor dari minyak dunia.
“Pada saat kita E50 dan B50 kita insya Allah tidak perlu import BBM lagi dari luark,” ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022