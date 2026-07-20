Kementerian ESDM Targetkan Implementasi BBM Bioetanol E20 Terealisasi Januari 2028

BBM campuran Bioetanol 5%. (dok. Holopis)
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran etanol 20 persen (E20) akan terealisasi pada tahun 2028.
Direktur Jenderal Energi, Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pelaksanaan program tersebut akan mempertimbangkan dengan kemampuan petani dalam negeri dalam memasok kebutuhan etanol.
“Pokoknya 20 persen (E20) di Januari 2028 nih. Nah tetapi tadi disesuaikan dengan kemampuan lokal,” ujar Eniya saat ditemui di sela acara Pekan Riset Sawit 2026, di Jakarta, Senin (20/7).
Eniya mengatakan, skema yang digunakan untuk implementasi program etanol nantinya akan menggunakan skema mandatori biodiesel dengan melibatkan badan usaha secara luas.
Untuk itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk bergotong royong dalam mensukseskan program bioetanol melalui pembangunan sejumlah pabrik yang diperuntukan untuk memproduksi bahan baku.
“Itu segera semua swasta juga kita akan modelkan mandatori seperti biodiesel. Jadi swasta itu boleh dan sangat kita dorong untuk dia bisa menghasilkan pabrik-pabrik itu,” ucapnya.
Eniya mengatakan, pembangunan pabrik bioetanol sebenarnya bukan kendala utama karena dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Tantangan terbesar justru memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber bahan baku utama yang akan dikembangkan, yakni tebu melalui produk samping molases, singkong jenis mukibat yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan, serta limbah tongkol jagung.
"Semakin banyak kita memproduksi gula maka semakin banyak bioetanol yang dihasilkan. Begitu juga semakin banyak produksi jagung, semakin besar potensi bioetanol yang bisa kita peroleh," ungkapnya.
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