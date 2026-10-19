Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.41 WIB

Eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS Wafat, Bakal Dimakamkan di TMP Kalibata Besok Siang

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo atau Subagyo HS. (IST) - Image

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo atau Subagyo HS. (IST)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo atau Subagyo HS. Senin sore (19/10), Subagyo meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Rapih, Jogjakarta. Dia menghembuskan napas terakhir pada pukul 16.20 WIB. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa TNI berduka atas meninggalnya Subagyo. Jenderal bintang dua Angkatan darat itu turut mengirimkan pesan duka cita dan doa untuk almarhum serta keluarga besar.

”Kami semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah,” ungkap Nas saat dihubungi oleh awak media. 

Berdasar kabar yang beredar, jenazah KSAD periode 1998-1999 itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel) besok siang (19/10).  Jenazah akan diterbangkan dari rumah duka di Jogjakarta ke Jakarta pagi hari. 

Setelah itu, mulai pukul 09.45 WIB, jenazah akan disemayamkan di Mabes TNI AD (Mabesad) untuk kemudian disalatkan di Masjid Mabesad pada pukul 11.30 WIB. Setelah itu, sekira pukul 12.30 dilaksanakan upacara persemayaman di Masjid Mabesad. Jenazah kemudian dibawa ke TMP Kalibata pada pukul 13.30 WIB. 

”Betul, rencana (pemakaman di TMP Kalibata) jam 13.30 WIB dengan upacara militer,” sambung Nas. 

Subgayo merupakan salah seorang jenderal TNI AD yang namanya harum. Dia merupakan lulusan Akabri 1970. Sebelum menjadi KSAD, Subagyo sempat mendapat penugasan dalam posisi penting seperti komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), panglima Kodam IV/Diponegoro, hingga wakil KSAD.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Pimpin Renungan Suci HUT ke-81 RI di TMP Kalibata Sebelum Upacara - Image
Nasional

Prabowo Pimpin Renungan Suci HUT ke-81 RI di TMP Kalibata Sebelum Upacara

Senin, 17 Agustus 2026 | 14.19 WIB

Pimpin Upacara Pemakaman di TMP Kalibata, Menhan Sjafrie Kenang Kiprah Ryamizard Ryacudu di TNI - Image
Nasional

Pimpin Upacara Pemakaman di TMP Kalibata, Menhan Sjafrie Kenang Kiprah Ryamizard Ryacudu di TNI

Senin, 1 Juni 2026 | 21.07 WIB

Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Pagi Ini Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan - Image
Nasional

Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Pagi Ini Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan

Senin, 1 Juni 2026 | 14.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore