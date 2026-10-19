Eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS Wafat, Bakal Dimakamkan di TMP Kalibata Besok Siang

JawaPos.com - Kabar duka datang dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo atau Subagyo HS. Senin sore (19/10), Subagyo meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Rapih, Jogjakarta. Dia menghembuskan napas terakhir pada pukul 16.20 WIB.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa TNI berduka atas meninggalnya Subagyo. Jenderal bintang dua Angkatan darat itu turut mengirimkan pesan duka cita dan doa untuk almarhum serta keluarga besar.

”Kami semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah,” ungkap Nas saat dihubungi oleh awak media.

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Berdasar kabar yang beredar, jenazah KSAD periode 1998-1999 itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel) besok siang (19/10). Jenazah akan diterbangkan dari rumah duka di Jogjakarta ke Jakarta pagi hari.

Setelah itu, mulai pukul 09.45 WIB, jenazah akan disemayamkan di Mabes TNI AD (Mabesad) untuk kemudian disalatkan di Masjid Mabesad pada pukul 11.30 WIB. Setelah itu, sekira pukul 12.30 dilaksanakan upacara persemayaman di Masjid Mabesad. Jenazah kemudian dibawa ke TMP Kalibata pada pukul 13.30 WIB.

”Betul, rencana (pemakaman di TMP Kalibata) jam 13.30 WIB dengan upacara militer,” sambung Nas.