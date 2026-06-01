Pimpin Upacara Pemakaman di TMP Kalibata, Menhan Sjafrie Kenang Kiprah Ryamizard Ryacudu di TNI

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin upacara pemakaman militer Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (1/6).

Diwawancarai usai pemakaman tersebut, Sjafrie mengenang kiprah Ryamizard selama bertugas di TNI. Menurut dia, almarhum merupakan sosok pemimpin yang selalu melaksanakan tugas dengan baik. Dalam kenangannya, Ryamizard selalu berada di garda depan membela anak buah.

”Kenangan khusus adalah kalau berhasil dalam melaksanakan tugas itu yang berhasil prajurit, bukan yang berhasil komandan. Tapi, kalau tidak berhasil, komandan tanggung jawab, tapi kalau berhasil tanggung jawab prajurit untuk menunjang keberhasilan,” ucap Sjafrie kepada awak media.

Menurut Sjafrie, Ryamizard seperti pendahulu-pendahulunya. Menjadi prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Sejak muda sampai tua, Ryamizard mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Karena itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut menjadi panutan bagai prajurit.

Baca Juga:Polisi Sebut Pemilik Wedding Organizer yang Tipu Puluhan Calon Pengantin Residivis

”Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi, ini adalah contoh bagi prajurit TNI angkatan Darat dan prajurit TNI, bahwa keteladanan harus menjadi contoh bagi kita semuanya,” ucap Sjafrie.

Sebagai rekan satu angkatan di Akabri, Sjafrie mengenal Ryamizard sebagai pribadi yang tidak pernah berubah dalam urusan dedikasi dan pengabdian kepada negara. Karena itu, negara wajib memberikan penghormatan kepada Ryamizard. Salah satunya lewat upacara militer dalam pemakamannya hari ini.

”Saya bersama-sama sejak muda sampai dengan pensiun sekarang, tidak pernah merasakan perubahan dedikasi dan pengabdian (Ryamizard) kepada negara. Jadi, negara perlu menyampaikan penghormatan kepada almarhum, kepada seorang prajurit teladan dan bisa menjadi teladan dari seluruh anggota TNI,” ujarnya.

Selain keluarga, dalam upacara pemakaman itu turut hadir beberapa pejabat negara seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Kepala BIN M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.