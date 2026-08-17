Prabowo Pimpin Renungan Suci HUT ke-81 RI di TMP Kalibata Sebelum Upacara

Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu malam (16/8).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Upacara berlangsung khidmat pada Minggu malam (16/8) pukul 23.45 WIB di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Kegiatan tersebut berlansung sebelum dilakukan Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).
Kegiatan itu juga menjadi bentuk penghormatan negara kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kedaulatan, serta kehormatan Indonesia.
Setibanya di TMP Kalibata, Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Setelah menerima laporan dari perwira upacara, Presiden kemudian bergerak menuju Monumen Pahlawan untuk memulai rangkaian penghormatan.
Presiden Prabowo selanjutnya meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang pengorbanan para pejuang bangsa.
“Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta mulai,” kata Prabowo memimpin upacara.
Suasana semakin khidmat ketika seluruh peserta upacara menundukkan kepala dan memanjatkan doa bagi para pahlawan. Penghormatan kemudian dilanjutkan dengan iringan terompet “Last Post” sebagai penanda berakhirnya rangkaian ziarah nasional dan renungan suci.
Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo berjabat tangan dengan sejumlah tamu undangan sebelum meninggalkan kawasan TMP Nasional Utama Kalibata.
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Jawa Pos
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