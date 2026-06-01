Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata, Pagi Ini Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan

JawaPos.com - Jenazah mantan menteri pertahanan (menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu disemayamkan di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus) pagi ini (1/6). Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Dony Ermawan Taufanto akan memimpin secara langsung upacara persemayaman pada pukul 07.30 WIB.

”Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Setelah tiba di Kemhan, jenazah menhan era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut bakal disemayamkan di depan Aula Bhineka Tunggal Ika (BTI) sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), untuk dimakamkan.

”Jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” kata Rico.

Dalam upacara pemakaman militer tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bakal bertindak sebagai inspektur upacara. Atas kepergian Ryamizard pada Minggu (31/5), Kemhan menyampaikan duka cita mendalam. Ryamizard merupakan salah satu purnawirawan TNI AD yang mengabdikan diri sebagai menhan. Kepergiannya turut meninggalkan duka bagi para prajurit dan kerabat.

”Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemimpin yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, keteguhan prinsip, serta kecintaan yang besar terhadap Tanah Air. Sepanjang perjalanan pengabdiannya, almarhum memberikan kontribusi penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat sistem pertahanan nasional,” jelasnya.

Ryamizard merupakan menhan pada 2014-2019. Dia bertugas selama periode pertama kepemimpinan Jokowi. Posisinya kemudian digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2019-2024. Oleh pegawai Kemhan, Ryamizard dikenal sebagai figur yang meninggalkan jejak kepemimpinan, semangat pengabdian, dan komitmen kuat dalam membangun pertahanan negara.