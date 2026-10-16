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Antara
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Maruarar Sirait Syukuri 2 Tahun Prabowo-Gibran: Presiden Membangun Kebersamaan

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. - Image

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan rasa syukur atas dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seusai rapat kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10) malam.

“Bersyukur dua tahun, ya, dan Presiden membangun kebersamaan,” kata Maruarar saat memberikan keterangan dari dalam mobilnya.

Ia menilai kebersamaan yang dibangun Presiden Prabowo serta hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara menjadi hal penting selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Maruarar juga menyebut hubungan Indonesia dengan Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara di Timur Tengah berjalan baik sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif.

“Yang kedua, dengan Rusia juga ada hal-hal baik yang sudah dilakukan, yang konkret. Persahabatan dengan Rusia berjalan baik, sesuai politik bebas aktif. Dengan Rusia, Amerika, China, maupun negara-negara Timur Tengah, semua berjalan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta petinggi TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menghadiri rapat di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam.

Sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Hadir pula Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ferry Noor, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari.

Pejabat lainnya yang terlihat hadir adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Editor: Estu Suryowati
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