Kabinet Prabowo Bertabur Bintang, Daftar 10 Pati dan Jenderal Aktif yang Sedang Menjabat

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Istana Negara pada Kamis (15/10). Tandyo ditunjuk menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang diberi tugas baru menjadi wakil panglima TNI. (Screenshot Youtube Setpres).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan resuffhle kabinet pada Kamis (15/10). Sejumlah jenderal TNI aktif dilantik dalam kesempatan tersebut. Berdasar catatan, saat ini ada 10 jenderal TNI dan Polri aktif di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Menjadikan kabinet tersebut bertabur bintang.
Terbaru tentu saja pelantikan wakil panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan 2 orang wakil menteri pertahanan (wamenhan) hari ini. Para pejabat tersebut ada yang mendapatkan kenaikan pangkat dari jenderal atau perwira tinggi (pati) bintang 3 menjadi jenderal penuh atau pati bintang 4.
Ada pun deretan jenderal bintang 4 TNI dan Polri aktif di Kabinet Merah Putih terdiri atas:
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Jenderal Agus Subiyanto dilantik menjadi panglima TNI oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2026. Sampai saat ini, Agus masih aktif bertugas sebagai panglima TNI.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Jenderal Suyudi merupakan kapolri baru. Dia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan Suyudi sebagai kapolri berlangsung pada 1 Oktober 2026.
Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo
Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026. Pelantikan Dedi bersamaan dengan sejumlah pejabat lainnya.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Jenderal Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 1 Oktober 2026. Jabatan lamanya sebagai kapolri digantikan oleh Jenderal Suyudi.
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Jenderal Maruli adalah wakil panglima TNI terbaru. Dia dilantik menjadi wakil panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026. Bersamaan dengan pelantikan pejabat lainnya.
KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita
Jenderal Tandyo juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026 menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya dia bertugas sebagai wakil panglima TNI.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022