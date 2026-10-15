Dilantik Jadi Wamentan, Alim Setiawan Slamet Mau Terapkan Ilmu dari Kampus

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Usai pelantikan, Wamentan Alim menyatakan siap membantu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan program strategis nasional, khususnya menjaga keberlanjutan swasembada pangan, memodernisasi pertanian, dan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Alim berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pertanian, termasuk melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi.

“Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu saya diharapkan bisa membantu Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran, terutama untuk mewujudkan program strategis nasional terkait dengan swasembada pangan berkelanjutan, modernisasi produk-produk pertanian, dan hilirisasi,” kata Wamentan Alim usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).

Sebagai sosok yang berlatar belakang akademik, Alim menaruh perhatian pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan pertanian nasional.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki beragam inovasi yang berpotensi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

“Tentu saya punya harapan agar hasil-hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi ini bisa diterapkan, bisa membantu program swasembada pangan dan juga hilirisasi, terutama untuk meningkatkan nilai tambah,” katanya.

Ia menilai potensi inovasi perguruan tinggi di bidang pertanian sangat beragam, mulai dari pengembangan varietas unggul hingga berbagai inovasi lainnya. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas dan daya saing sektor pertanian, sekaligus mendukung pengembangan produk olahan yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.