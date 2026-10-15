Gantikan Jenderal Maruli, Ini Profil dan Rekam Jejak KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita 

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Istana Negara pada Kamis (15/10). Tandyo ditunjuk menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang diberi tugas baru menjadi wakil panglima TNI. (Screenshot Youtube Setpres).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Istana Negara pada Kamis (15/10). Tandyo ditunjuk menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang diberi tugas baru menjadi wakil panglima TNI.
”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Memberhentikan dengan hormat Jenderal Tandyo Budi Revita dari jabatannya sebagai wakil panglima TNI dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dari jabatannya sebagai KSAD,” ucap Wahyu Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.
Merujuk dokumen pemberitaan JawaPos.com, Jenderal Tandyo adalah salah seorang petinggi TNI dan TNI AD yang berkarir cemerlang di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Abituren Akademi Militer (Akmil) 1991 itu sudah lebih dari 30 tahun bertugas di Matra Darat.
Sejumlah posisi dan jabatan penting pernah diduduki oleh Tandyo. Sebelum dilantik menjadi KSAD hari ini, dia adalah wakil panglima TNI. Jabatan itu yang mengantarkan Tandyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi jenderal penuh. Sebelumnya, dia adalah wakil Kepala Staf Angkatan Darat.
Menilik rekam jejaknya dalam penugasan sebagai prajurit TNI AD, Tandyo pernah menjadi Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Rindam IX/Udayana, Danmentar Akmil, Komandan Korem 142/Taroada Tarogau, kemudian menjadi Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Kabadiklat Kemhan, dan menduduki jabatan Pangdam IV/Diponegoro.
Baca Juga:Bantah Isu Pemberlakuan Darurat Militer, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita: Itu Sangat Salah
Tidak hanya mengisi jabatan strategis di TNI dan Kemhan, Tandyo juga berpengalaman dalam berbagai operasi. Jenderal kelahiran Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) itu pernah terlibat dalam operasi-operasi di Papua. Setelah dilantik menjadi KSAD, Tandyo akan fokus membina kekuatan TNI AD. Sementara Maruli bertugas membantu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022