Gantikan Jenderal Maruli, Ini Profil dan Rekam Jejak KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Istana Negara pada Kamis (15/10). Tandyo ditunjuk menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang diberi tugas baru menjadi wakil panglima TNI.

”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Memberhentikan dengan hormat Jenderal Tandyo Budi Revita dari jabatannya sebagai wakil panglima TNI dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dari jabatannya sebagai KSAD,” ucap Wahyu Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Merujuk dokumen pemberitaan JawaPos.com, Jenderal Tandyo adalah salah seorang petinggi TNI dan TNI AD yang berkarir cemerlang di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Abituren Akademi Militer (Akmil) 1991 itu sudah lebih dari 30 tahun bertugas di Matra Darat.

Sejumlah posisi dan jabatan penting pernah diduduki oleh Tandyo. Sebelum dilantik menjadi KSAD hari ini, dia adalah wakil panglima TNI. Jabatan itu yang mengantarkan Tandyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi jenderal penuh. Sebelumnya, dia adalah wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Menilik rekam jejaknya dalam penugasan sebagai prajurit TNI AD, Tandyo pernah menjadi Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Rindam IX/Udayana, Danmentar Akmil, Komandan Korem 142/Taroada Tarogau, kemudian menjadi Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Kabadiklat Kemhan, dan menduduki jabatan Pangdam IV/Diponegoro.